В Верховной Раде попросили Зеленского призвать западные войска на Украину

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Депутат верховной рады попросил Зеленского призвать на Украину западные войска
Депутат верховной рады попросил Зеленского призвать на Украину западные войска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко призвал президента страны Владимира Зеленского запросить военную помощь у стран-партнеров, включая введение их войск на территорию Украины. Соответствующий пост депутат выложил в своем telegram-канале.

«Украина должна обратиться к странам-партнерам о вводе войск на нашу территорию. Подал соответствующее обращение президенту. Зеленский должен принять решение и обратиться к нашим союзникам за военной помощью», — написал Гончаренко. Он также подчеркнул, что соответствующее предложение должно быть рассмотрено на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины и одобрено Верховной радой.

Гончаренко заявил, что действовать надо незамедлительно. По его словам, решения о призыве войск должны были принять "еще вчера", учитывая сложную ситуацию для ВСУ на фронте, в частности, на Харьковском направлении. 

ВС РФ начали активное наступление на Харьковскую область с 11 мая. В регионе уже  освобождены пять населенных пунктов. Из-за успешного продвижения российских военных в Харьковской области ВСУ отступают и эвакуируют мирных жителей.

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Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко призвал президента страны Владимира Зеленского запросить военную помощь у стран-партнеров, включая введение их войск на территорию Украины. Соответствующий пост депутат выложил в своем telegram-канале. «Украина должна обратиться к странам-партнерам о вводе войск на нашу территорию. Подал соответствующее обращение президенту. Зеленский должен принять решение и обратиться к нашим союзникам за военной помощью», — написал Гончаренко. Он также подчеркнул, что соответствующее предложение должно быть рассмотрено на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины и одобрено Верховной радой. Гончаренко заявил, что действовать надо незамедлительно. По его словам, решения о призыве войск должны были принять "еще вчера", учитывая сложную ситуацию для ВСУ на фронте, в частности, на Харьковском направлении.  ВС РФ начали активное наступление на Харьковскую область с 11 мая. В регионе уже  освобождены пять населенных пунктов. Из-за успешного продвижения российских военных в Харьковской области ВСУ отступают и эвакуируют мирных жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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