В Верховной Раде попросили Зеленского призвать западные войска на Украину

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко призвал президента страны Владимира Зеленского запросить военную помощь у стран-партнеров, включая введение их войск на территорию Украины. Соответствующий пост депутат выложил в своем telegram-канале.
«Украина должна обратиться к странам-партнерам о вводе войск на нашу территорию. Подал соответствующее обращение президенту. Зеленский должен принять решение и обратиться к нашим союзникам за военной помощью», — написал Гончаренко. Он также подчеркнул, что соответствующее предложение должно быть рассмотрено на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины и одобрено Верховной радой.
Гончаренко заявил, что действовать надо незамедлительно. По его словам, решения о призыве войск должны были принять "еще вчера", учитывая сложную ситуацию для ВСУ на фронте, в частности, на Харьковском направлении.
ВС РФ начали активное наступление на Харьковскую область с 11 мая. В регионе уже освобождены пять населенных пунктов. Из-за успешного продвижения российских военных в Харьковской области ВСУ отступают и эвакуируют мирных жителей.
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