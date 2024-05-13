Семью свердловчанина, погибшего на СВО, лишили посмертных выплат

14 мая 2024 в 08:52 Размер текста - 17 +

Владимир Мерзляков погиб в зоне проведения спецоперации 4 октября 2023 года Фото: семейный архив Мерзляковых Семья погибшего участника спецоперации Владимира Мерзлякова из Заречного (Свердловская область) столкнулась с трудностями в получении посмертных выплат. Вдова военнослужащего Татьяна рассказала URA.RU о бюрократических трудностях, с которыми ей приходится сталкиваться уже более шести месяцев. В связи с этим семья лишена всяческих выплат. «Владимир ушел в зону спецоперации в марте 2023 года. Это был его осознанный выбор, хотя ему и было на тот момент 48 лет. Вова всегда был патриотом. Его прямо коробило, что он ушел не сразу после того, как президент объявил о мобилизации. Многие его товарищи ушли. И вот в один день он не выдержал. Пошел и записался в отряд „БАРС“», — поделилась Татьяна. Супруга подчеркнула, что ее муж принял решение участвовать в спецоперации, исходя из своих убеждений, несмотря на возраст. Солдат погиб, спасая товарищей. «Четвертого октября я получила страшную весть — мой муж погиб. Принять это было сложно, но другого выбора у меня не было. Где-то дней 20 я ждала тело любимого, а потом похороны и нескончаемая скорбь. Первое время заниматься выплатами не было желания. Да я и не думала, что это все настолько сложно. Мужа мы похоронили 26 октября», — посетовала вдова. После гибели Владимира его семья столкнулась с проблемой неполучения посмертных выплат, несмотря на предоставление всех необходимых документов. Ситуация осложняется несогласованностью действий между военкоматами разных регионов. «Прошло время, я подала все необходимые документы, чтобы получить выплаты, которые полагаются по закону. Но потом оказалось, что местный военкомат не получил все документы из Ростова, а там сообщили, что все отправили в Свердловскую область. И вот уже больше шести месяцев я бегаю с бумажками в разные инстанции, да все как-то бесполезно. По факту получается, что нас просто лишили посмертных выплат. И теперь у кого просить помощи, я искренне не понимаю», — подчеркнула свердловчанка. Редакция URA.RU направила запрос в военный комиссариат Свердловской области. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья погибшего участника спецоперации Владимира Мерзлякова из Заречного (Свердловская область) столкнулась с трудностями в получении посмертных выплат. Вдова военнослужащего Татьяна рассказала URA.RU о бюрократических трудностях, с которыми ей приходится сталкиваться уже более шести месяцев. В связи с этим семья лишена всяческих выплат. «Владимир ушел в зону спецоперации в марте 2023 года. Это был его осознанный выбор, хотя ему и было на тот момент 48 лет. Вова всегда был патриотом. Его прямо коробило, что он ушел не сразу после того, как президент объявил о мобилизации. Многие его товарищи ушли. И вот в один день он не выдержал. Пошел и записался в отряд „БАРС“», — поделилась Татьяна. Супруга подчеркнула, что ее муж принял решение участвовать в спецоперации, исходя из своих убеждений, несмотря на возраст. Солдат погиб, спасая товарищей. «Четвертого октября я получила страшную весть — мой муж погиб. Принять это было сложно, но другого выбора у меня не было. Где-то дней 20 я ждала тело любимого, а потом похороны и нескончаемая скорбь. Первое время заниматься выплатами не было желания. Да я и не думала, что это все настолько сложно. Мужа мы похоронили 26 октября», — посетовала вдова. После гибели Владимира его семья столкнулась с проблемой неполучения посмертных выплат, несмотря на предоставление всех необходимых документов. Ситуация осложняется несогласованностью действий между военкоматами разных регионов. «Прошло время, я подала все необходимые документы, чтобы получить выплаты, которые полагаются по закону. Но потом оказалось, что местный военкомат не получил все документы из Ростова, а там сообщили, что все отправили в Свердловскую область. И вот уже больше шести месяцев я бегаю с бумажками в разные инстанции, да все как-то бесполезно. По факту получается, что нас просто лишили посмертных выплат. И теперь у кого просить помощи, я искренне не понимаю», — подчеркнула свердловчанка. Редакция URA.RU направила запрос в военный комиссариат Свердловской области. Ответ ожидается.