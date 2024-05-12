Фонд Cosmoscow признал пермский Центр городской культуры институцией года

13 мая 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

ЦГК поддерживает местные культурные и общественные инициативы Фото: Влад Нелюбин © URA.RU Пермский Центр городской культуры (ЦГК) получил престижную премию в сфере современного искусства. Фонд Cosmoscow признал его победителем в номинации «Институция года». «Объявлены итоги ежегодной программы Фонда Cosmoscow. Поздравляем! Институция года — Центр городской культуры (Пермь)», — сообщает в Telegram музей современного искусства PERMM, который в 2023 году получил премию фонда в номинации «Музей года». В этом году музеем года стал центр современного искусства «Арсенал» в Нижнем Новгороде, а в номинации «Художник года» премия досталась Александру Гарту из Санкт-Петербурга. Ранее Музей PERMM, получивший премию в прошлом году, направил деньги на покупку произведений российских художниц. Центр городской культуры — это пермская площадка, созданная для поддержания местных культурных, общественных и просветительских инициатив, говорится на сайте ЦГК. Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow основан Маргаритой Пушкиной. Главная его цель — поддержка современного искусства в России, его интеграция в международное культурное пространство, содействие молодым художникам и развитие меценатства в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский Центр городской культуры (ЦГК) получил престижную премию в сфере современного искусства. Фонд Cosmoscow признал его победителем в номинации «Институция года». «Объявлены итоги ежегодной программы Фонда Cosmoscow. Поздравляем! Институция года — Центр городской культуры (Пермь)», — сообщает в Telegram музей современного искусства PERMM, который в 2023 году получил премию фонда в номинации «Музей года». В этом году музеем года стал центр современного искусства «Арсенал» в Нижнем Новгороде, а в номинации «Художник года» премия досталась Александру Гарту из Санкт-Петербурга. Ранее Музей PERMM, получивший премию в прошлом году, направил деньги на покупку произведений российских художниц. Центр городской культуры — это пермская площадка, созданная для поддержания местных культурных, общественных и просветительских инициатив, говорится на сайте ЦГК. Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow основан Маргаритой Пушкиной. Главная его цель — поддержка современного искусства в России, его интеграция в международное культурное пространство, содействие молодым художникам и развитие меценатства в России.