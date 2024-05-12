Власти Сургута оценили риск паводка в городе из-за ледохода

В Сургуте за сутки уровень воды в реке Обь поднялся почти на 30 сантиметров. Об этом URA.RU сообщил начальник управления ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев.
«Ежедневно мониторим уровень воды в Оби. На сегодня он составляет 536 см. Динамика за сутки — 26 сантиметров. В этом году, согласно прогнозу, ожидается подъем воды в диапазоне от 640 до 710 см. Вода будет высокой, но критических значений не достигнет», — сообщил Рачев.
При этом Рачев отметил, что ледоход до Сургута еще не дошел. Основную массу льда еще ожидают. «Это пока еще не ледоход, а активные подвижки льда. Сегодня ночью, максимум завтра днем ледоход дойдет до Сургута», — добавил Рачев.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска, несмотря на прошедший ледоход, прогнозируют повышение уровня воды в реке Обь. Из-за нетипичного вскрытия реки не все маленькие речки освободились ото льда.
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