Власти Сургута оценили риск паводка в городе из-за ледохода

За сутки уровень воды в реке Обь у Сургута поднялся на четверть метра

Основная масса льда придет в Сургут 14 мая Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте за сутки уровень воды в реке Обь поднялся почти на 30 сантиметров. Об этом URA.RU сообщил начальник управления ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев.

«Ежедневно мониторим уровень воды в Оби. На сегодня он составляет 536 см. Динамика за сутки — 26 сантиметров. В этом году, согласно прогнозу, ожидается подъем воды в диапазоне от 640 до 710 см. Вода будет высокой, но критических значений не достигнет», — сообщил Рачев.

При этом Рачев отметил, что ледоход до Сургута еще не дошел. Основную массу льда еще ожидают. «Это пока еще не ледоход, а активные подвижки льда. Сегодня ночью, максимум завтра днем ледоход дойдет до Сургута», — добавил Рачев.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска, несмотря на прошедший ледоход, прогнозируют повышение уровня воды в реке Обь. Из-за нетипичного вскрытия реки не все маленькие речки освободились ото льда.