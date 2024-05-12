12 мая 2024
11 мая 2024

Власти Сургута оценили риск паводка в городе из-за ледохода

За сутки уровень воды в реке Обь у Сургута поднялся на четверть метра
© Служба новостей «URA.RU»
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Ледоход на реке Обь. Сургут, набережная, речпорт, ледоход, обь, льдины, человек у реки, весна
Основная масса льда придет в Сургут 14 мая Фото:

В Сургуте за сутки уровень воды в реке Обь поднялся почти на 30 сантиметров. Об этом URA.RU сообщил начальник управления ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев.

«Ежедневно мониторим уровень воды в Оби. На сегодня он составляет 536 см. Динамика за сутки — 26 сантиметров. В этом году, согласно прогнозу, ожидается подъем воды в диапазоне от 640 до 710 см. Вода будет высокой, но критических значений не достигнет», — сообщил Рачев.

При этом Рачев отметил, что ледоход до Сургута еще не дошел. Основную массу льда еще ожидают. «Это пока еще не ледоход, а активные подвижки льда. Сегодня ночью, максимум завтра днем ледоход дойдет до Сургута», — добавил Рачев.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска, несмотря на прошедший ледоход, прогнозируют повышение уровня воды в реке Обь. Из-за нетипичного вскрытия реки не все маленькие речки освободились ото льда.

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В Сургуте за сутки уровень воды в реке Обь поднялся почти на 30 сантиметров. Об этом URA.RU сообщил начальник управления ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев. «Ежедневно мониторим уровень воды в Оби. На сегодня он составляет 536 см. Динамика за сутки — 26 сантиметров. В этом году, согласно прогнозу, ожидается подъем воды в диапазоне от 640 до 710 см. Вода будет высокой, но критических значений не достигнет», — сообщил Рачев. При этом Рачев отметил, что ледоход до Сургута еще не дошел. Основную массу льда еще ожидают. «Это пока еще не ледоход, а активные подвижки льда. Сегодня ночью, максимум завтра днем ледоход дойдет до Сургута», — добавил Рачев. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска, несмотря на прошедший ледоход, прогнозируют повышение уровня воды в реке Обь. Из-за нетипичного вскрытия реки не все маленькие речки освободились ото льда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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