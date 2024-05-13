Курганскую больницу возглавила врач, которая была судима за смерть пациента

13 мая 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

Хирург Лариса Мисечко возглавила больницу в Лебяжье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Хирург Лариса Мисечко, назначенная исполняющей обязанности главного врача межрайонной больницы №2 (Лебяжье, Мокроусово) Курганской области, была судима в 2021 году за смерть пациента. Информация об этом размещена в картотеке суда. «Мисечко признана виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (по ч. 2 ст. 109 УК РФ). Осуждена к 1 году ограничения свободы. В связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности освобождена от назначенного наказания», — указано в документах суда. Врач не согласилась с решением Лебяжьевского суда и обжаловала решение, но апелляция и кассация оставлены без удовлетворения. Согласно материалам суда, в сентябре 2017 года пациент попал в Лебяжьевскую ЦРБ с диагнозом «кишечная непроходимость». Он находился в хирургическом стационаре с 11 по 18 сентября. Мисечко выписала мужчину, назначив ему диету и лекарства от панкреатита. Но состояние пациента ухудшилось: он не мог есть и терял вес. В октябре он был вновь госпитализирован и попал на прием к хирургу. Мисечко поставила тот же диагноз и направила его к терапевту. Через неделю с рвотой и истощением пациент попал в больницу третий раз. 26 октября 2017 года его прооперировали. Выяснилось, что у мужчины опухоль в кишечнике. На следующий день в ЦРБ ему провели повторную операцию, после чего планировали направить в Курган. Утром 28 октября пациент скончался. Гражданский иск родственников пациента был удовлетворен частично: с ЦРБ взыскали расходы на погребение — более 28 тысяч рублей. По данным портала «napopravku.ru», хирург Лариса Мисечко имеет высшую категорию и стаж работы 35 лет. Окончила Челябинский государственный медицинский институт в 1989 году по специальности «лечебное дело». Занимала должность заместителя главврача по медицинской части межрайонной больницы №2. В апреле 2024 года Мисечко назначена и. о. главврача межрайонной больницы №2, ранее должность занимал невролог из Оренбургской области Урал Галиев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хирург Лариса Мисечко, назначенная исполняющей обязанности главного врача межрайонной больницы №2 (Лебяжье, Мокроусово) Курганской области, была судима в 2021 году за смерть пациента. Информация об этом размещена в картотеке суда. «Мисечко признана виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (по ч. 2 ст. 109 УК РФ). Осуждена к 1 году ограничения свободы. В связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности освобождена от назначенного наказания», — указано в документах суда. Врач не согласилась с решением Лебяжьевского суда и обжаловала решение, но апелляция и кассация оставлены без удовлетворения. Согласно материалам суда, в сентябре 2017 года пациент попал в Лебяжьевскую ЦРБ с диагнозом «кишечная непроходимость». Он находился в хирургическом стационаре с 11 по 18 сентября. Мисечко выписала мужчину, назначив ему диету и лекарства от панкреатита. Но состояние пациента ухудшилось: он не мог есть и терял вес. В октябре он был вновь госпитализирован и попал на прием к хирургу. Мисечко поставила тот же диагноз и направила его к терапевту. Через неделю с рвотой и истощением пациент попал в больницу третий раз. 26 октября 2017 года его прооперировали. Выяснилось, что у мужчины опухоль в кишечнике. На следующий день в ЦРБ ему провели повторную операцию, после чего планировали направить в Курган. Утром 28 октября пациент скончался. Гражданский иск родственников пациента был удовлетворен частично: с ЦРБ взыскали расходы на погребение — более 28 тысяч рублей. По данным портала «napopravku.ru», хирург Лариса Мисечко имеет высшую категорию и стаж работы 35 лет. Окончила Челябинский государственный медицинский институт в 1989 году по специальности «лечебное дело». Занимала должность заместителя главврача по медицинской части межрайонной больницы №2. В апреле 2024 года Мисечко назначена и. о. главврача межрайонной больницы №2, ранее должность занимал невролог из Оренбургской области Урал Галиев.