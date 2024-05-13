Врач из Оренбурга Галиев уволился из курганской больницы, проработав полгода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие корпуса Курганского онкодиспансера. Курган, белый халат, поликлиника, медицина, врач, больница, медики, врачи
Урал Галиев уволился из Лебяжьевской больницы Фото:

В межрайонной больнице №2 в Лебяжье Курганской области сменился руководитель. Врач-невролог из Оренбургской области Урал Галиев уволился, проработав чуть больше полугода. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения.

«Урал Галиев уволился из межрайонной больницы Лебяжья. Руководителем назначили местного врача — хирурга Ларису Мисечко, которая много лет работает в больнице», — рассказал источник. На сайте межрайонной больницы №2 указано, что Лариса Мисечко исполняет обязанности главного врача.

URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать информацию и уточнить причину увольнения Галиева. Ответ ожидается.

Урал Галиев возглавил межрайонную больницу №2 в сентябре 2023 года. Врач-невролог из Оренбургской области запомнился медикам тем, что распорядился убрать из кабинетов иконы, православные календари и комнатные растения. Однако уже в декабре 2023 года в филиале больницы в Мокроусово Галиев принял участие в открытии молельной комнаты. В этот же период он объявил, что будет проводить ежедневные прямые линии с пациентами в рабочее время в своем кабинете. За время его работы из больницы уволились несколько сотрудников, проработавших почти по двадцать лет. В коллективе считают, что причиной увольнения могли стать разногласия с руководством.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В межрайонной больнице №2 в Лебяжье Курганской области сменился руководитель. Врач-невролог из Оренбургской области Урал Галиев уволился, проработав чуть больше полугода. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения. «Урал Галиев уволился из межрайонной больницы Лебяжья. Руководителем назначили местного врача — хирурга Ларису Мисечко, которая много лет работает в больнице», — рассказал источник. На сайте межрайонной больницы №2 указано, что Лариса Мисечко исполняет обязанности главного врача. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать информацию и уточнить причину увольнения Галиева. Ответ ожидается. Урал Галиев возглавил межрайонную больницу №2 в сентябре 2023 года. Врач-невролог из Оренбургской области запомнился медикам тем, что распорядился убрать из кабинетов иконы, православные календари и комнатные растения. Однако уже в декабре 2023 года в филиале больницы в Мокроусово Галиев принял участие в открытии молельной комнаты. В этот же период он объявил, что будет проводить ежедневные прямые линии с пациентами в рабочее время в своем кабинете. За время его работы из больницы уволились несколько сотрудников, проработавших почти по двадцать лет. В коллективе считают, что причиной увольнения могли стать разногласия с руководством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...