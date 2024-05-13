Врач из Оренбурга Галиев уволился из курганской больницы, проработав полгода

Урал Галиев уволился из Лебяжьевской больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В межрайонной больнице №2 в Лебяжье Курганской области сменился руководитель. Врач-невролог из Оренбургской области Урал Галиев уволился, проработав чуть больше полугода. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения.

«Урал Галиев уволился из межрайонной больницы Лебяжья. Руководителем назначили местного врача — хирурга Ларису Мисечко, которая много лет работает в больнице», — рассказал источник. На сайте межрайонной больницы №2 указано, что Лариса Мисечко исполняет обязанности главного врача.

URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать информацию и уточнить причину увольнения Галиева. Ответ ожидается.

Урал Галиев возглавил межрайонную больницу №2 в сентябре 2023 года. Врач-невролог из Оренбургской области запомнился медикам тем, что распорядился убрать из кабинетов иконы, православные календари и комнатные растения. Однако уже в декабре 2023 года в филиале больницы в Мокроусово Галиев принял участие в открытии молельной комнаты. В этот же период он объявил, что будет проводить ежедневные прямые линии с пациентами в рабочее время в своем кабинете. За время его работы из больницы уволились несколько сотрудников, проработавших почти по двадцать лет. В коллективе считают, что причиной увольнения могли стать разногласия с руководством.