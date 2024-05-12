Росстат раскрыл данные о городах ХМАО с самой высокой зарплатой врачей

Самая высокая зарплата у врачей в Березовском районе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Березовском районе ХМАО отмечена самая высокая средняя заработная плата врачей за прошлый год. Отчет составили и опубликовали у себя на сайте специалисты Росстата по Тюменской области.

По данным исследования, самая высокая зарплата у врачей Югры в Березовском районе, а самая низкая — в Сургутском. «Березовский район — 204570 рублей. Сургутский район — 157084 рублей», — указано в отчете.

Что же касается городов ХМАО, то тут лидером по уровню зарплат стал Мегион — 184 тысячи рублей. Ханты-Мансийск — 181 тысяч, Пыть-ях — 177 тысяч. В Сургуте и Нижневартовске зарплата врачей практически одинаковая, в районе — 170 тысяч рублей, что является средним значением по округу.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО набирают поваров на зарплату в 350 тысяч рублей. Проживать нужно в вахтовом поселке на строительстве газопровода.