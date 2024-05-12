12 мая 2024

Росстат раскрыл данные о городах ХМАО с самой высокой зарплатой врачей

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Самая высокая зарплата у врачей в Березовском районе Фото:

В Березовском районе ХМАО отмечена самая высокая средняя заработная плата врачей за прошлый год. Отчет составили и опубликовали у себя на сайте специалисты Росстата по Тюменской области.

По данным исследования, самая высокая зарплата у врачей Югры в Березовском районе, а самая низкая — в Сургутском. «Березовский район — 204570 рублей. Сургутский район — 157084 рублей», — указано в отчете.

Что же касается городов ХМАО, то тут лидером по уровню зарплат стал Мегион — 184 тысячи рублей. Ханты-Мансийск — 181 тысяч, Пыть-ях — 177 тысяч. В Сургуте и Нижневартовске зарплата врачей практически одинаковая, в районе — 170 тысяч рублей, что является средним значением по округу.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО набирают поваров на зарплату в 350 тысяч рублей. Проживать нужно в вахтовом поселке на строительстве газопровода.

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В Березовском районе ХМАО отмечена самая высокая средняя заработная плата врачей за прошлый год. Отчет составили и опубликовали у себя на сайте специалисты Росстата по Тюменской области. По данным исследования, самая высокая зарплата у врачей Югры в Березовском районе, а самая низкая — в Сургутском. «Березовский район — 204570 рублей. Сургутский район — 157084 рублей», — указано в отчете. Что же касается городов ХМАО, то тут лидером по уровню зарплат стал Мегион — 184 тысячи рублей. Ханты-Мансийск — 181 тысяч, Пыть-ях — 177 тысяч. В Сургуте и Нижневартовске зарплата врачей практически одинаковая, в районе — 170 тысяч рублей, что является средним значением по округу. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО набирают поваров на зарплату в 350 тысяч рублей. Проживать нужно в вахтовом поселке на строительстве газопровода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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