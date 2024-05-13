Почему в Кургане вода очень медленно уходит с шоссе Тюнина

В Кургане уход воды с шоссе Тюнина зависит от скорости затока на пойму

13 мая 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

Скорость ухода воды с шоссе Тюнина в Кургане зависит от двух факторов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Скорость снижения воды на шоссе Тюнина в Кургане зависит от скорости затока воды на пойму и измерений уровня. Об этом URA.RU сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн. «Здесь дело в нескольких факторах: скорости затока воды на пойму и измерениях уровня. Фронтальная часть волны всегда резкая и крутая, а ее тыловая часть очень пологая. Кроме того, сами измерения уровня делаются не на шоссе Тюнина, а в районе Бурово-Петровского моста. На самой же пойме никаких гидропостов нет. Поэтому может возникать разница между уровнем на посту и количеством воды на самой пойме», — объяснил Винштейн. Он рассказал, что, когда вода заходит на пойму, суточная динамика может достичь 100-140 см. Сейчас же скорость ухода воды в среднем составляет 13 см за 24 часа. Винштейн отметил, что также ширина перелива зависит от высоты подъема реки. Кроме этого, уход воды замедлили сильные дожди. 13 мая в Кургане частично открыли проезд по шоссе Тюнина. По одной полосе могут двигаться автомобили высокой проходимости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скорость снижения воды на шоссе Тюнина в Кургане зависит от скорости затока воды на пойму и измерений уровня. Об этом URA.RU сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн. «Здесь дело в нескольких факторах: скорости затока воды на пойму и измерениях уровня. Фронтальная часть волны всегда резкая и крутая, а ее тыловая часть очень пологая. Кроме того, сами измерения уровня делаются не на шоссе Тюнина, а в районе Бурово-Петровского моста. На самой же пойме никаких гидропостов нет. Поэтому может возникать разница между уровнем на посту и количеством воды на самой пойме», — объяснил Винштейн. Он рассказал, что, когда вода заходит на пойму, суточная динамика может достичь 100-140 см. Сейчас же скорость ухода воды в среднем составляет 13 см за 24 часа. Винштейн отметил, что также ширина перелива зависит от высоты подъема реки. Кроме этого, уход воды замедлили сильные дожди. 13 мая в Кургане частично открыли проезд по шоссе Тюнина. По одной полосе могут двигаться автомобили высокой проходимости.