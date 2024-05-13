Почему в Кургане вода очень медленно уходит с шоссе Тюнина

В Кургане уход воды с шоссе Тюнина зависит от скорости затока на пойму
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перекрытие шоссе Тюнина. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, шоссе тюнина, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
Скорость ухода воды с шоссе Тюнина в Кургане зависит от двух факторов Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Скорость снижения воды на шоссе Тюнина в Кургане зависит от скорости затока воды на пойму и измерений уровня. Об этом URA.RU сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Здесь дело в нескольких факторах: скорости затока воды на пойму и измерениях уровня. Фронтальная часть волны всегда резкая и крутая, а ее тыловая часть очень пологая. Кроме того, сами измерения уровня делаются не на шоссе Тюнина, а в районе Бурово-Петровского моста. На самой же пойме никаких гидропостов нет. Поэтому может возникать разница между уровнем на посту и количеством воды на самой пойме», — объяснил Винштейн.

Он рассказал, что, когда вода заходит на пойму, суточная динамика может достичь 100-140 см. Сейчас же скорость ухода воды в среднем составляет 13 см за 24 часа. Винштейн отметил, что также ширина перелива зависит от высоты подъема реки. Кроме этого, уход воды замедлили сильные дожди.

13 мая в Кургане частично открыли проезд по шоссе Тюнина. По одной полосе могут двигаться автомобили высокой проходимости.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Скорость снижения воды на шоссе Тюнина в Кургане зависит от скорости затока воды на пойму и измерений уровня. Об этом URA.RU сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн. «Здесь дело в нескольких факторах: скорости затока воды на пойму и измерениях уровня. Фронтальная часть волны всегда резкая и крутая, а ее тыловая часть очень пологая. Кроме того, сами измерения уровня делаются не на шоссе Тюнина, а в районе Бурово-Петровского моста. На самой же пойме никаких гидропостов нет. Поэтому может возникать разница между уровнем на посту и количеством воды на самой пойме», — объяснил Винштейн. Он рассказал, что, когда вода заходит на пойму, суточная динамика может достичь 100-140 см. Сейчас же скорость ухода воды в среднем составляет 13 см за 24 часа. Винштейн отметил, что также ширина перелива зависит от высоты подъема реки. Кроме этого, уход воды замедлили сильные дожди. 13 мая в Кургане частично открыли проезд по шоссе Тюнина. По одной полосе могут двигаться автомобили высокой проходимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...