Госдума утвердила вице-премьеров нового состава правительства

13 мая 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

В заседании, на котором утверждались заместители председателя правительства, принимали участие 435 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU Государственная Дума на пленарном заседании 13 мая утвердила кандидатуры всех вице-премьеров, которые войдут в состав нового правительства РФ. Всего на заседании было рассмотрено 10 кандидатур, трансляция заседания велась в эфире телеканала «Дума.ТВ». На должность первого вице-премьера правительства Госдума утвердила Дениса Мантурова. За его кандидатуру проголосовали 95,8% депутатов. Новость по теме Госдума утвердила первого вице-премьера правительства «Нам действительно нужно будет много еще сделать, объединив все ветви власти в решении тех поставленных задач национальных целей, которые перечислены в указе президента», — поблагодарил депутатов в ответном обращении от имени всех вице-премьеров Денис Мантуров. На заседании присутствовали 435 депутатов, однако, не все единогласно поддержали рассмотренные кандидатуры вице-премьеров. «В том, что состав предложенный профессиональный, ни у кого сомнения нет. И не надо здесь считать, кто больше голосов получил, кто меньше», — прокомментировал итоги работы парламентариев спикер Госдумы Вячеслав Володин. Заместителями председателя правительства станут: Татьяну Голикову — 362 депутата высказались «за», 1 — «против», 66 — воздержались;

Дмитрия Григоренко — 378 депутатов «за», 1 — «против», 55 — воздержались;

Александра Новака — за него проголосовали 378 депутатов, 57 из присутствующих воздержались;

Алексея Оверчука — результаты голосования по его кандидатуре аналогичны с Новаком;

Дмитрия Патрушева — 433 депутата — «за»;

Виталия Савельева — 378 депутатов «за, 57 воздержались;

Юрия Трутнева — 376 депутатов «за» его кандидатуру, 58 воздержались;

Марата Хуснуллина — 374 — «за» его кандидатуру, 61 депутат воздержался от голосования;

Дмитрия Чернышенко получил 432 голоса «за» и ни одного против. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Государственная Дума на пленарном заседании 13 мая утвердила кандидатуры всех вице-премьеров, которые войдут в состав нового правительства РФ. Всего на заседании было рассмотрено 10 кандидатур, трансляция заседания велась в эфире телеканала «Дума.ТВ». «Нам действительно нужно будет много еще сделать, объединив все ветви власти в решении тех поставленных задач национальных целей, которые перечислены в указе президента», — поблагодарил депутатов в ответном обращении от имени всех вице-премьеров Денис Мантуров. На заседании присутствовали 435 депутатов, однако, не все единогласно поддержали рассмотренные кандидатуры вице-премьеров. «В том, что состав предложенный профессиональный, ни у кого сомнения нет. И не надо здесь считать, кто больше голосов получил, кто меньше», — прокомментировал итоги работы парламентариев спикер Госдумы Вячеслав Володин.