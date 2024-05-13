Госдума утвердила вице-премьеров нового состава правительства

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Госдума. Клипарт "Государственная Дума". Москва, госдума, государственная дума
В заседании, на котором утверждались заместители председателя правительства, принимали участие 435 человек Фото:

Государственная Дума на пленарном заседании 13 мая утвердила кандидатуры всех вице-премьеров, которые войдут в состав нового правительства РФ. Всего на заседании было рассмотрено 10 кандидатур, трансляция заседания велась в эфире телеканала «Дума.ТВ».

На должность первого вице-премьера правительства Госдума утвердила Дениса Мантурова. За его кандидатуру проголосовали 95,8% депутатов.
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Госдума утвердила первого вице-премьера правительства

«Нам действительно нужно будет много еще сделать, объединив все ветви власти в решении тех поставленных задач национальных целей, которые перечислены в указе президента», — поблагодарил депутатов в ответном обращении от имени всех вице-премьеров Денис Мантуров.

На заседании присутствовали 435 депутатов, однако, не все единогласно поддержали рассмотренные кандидатуры вице-премьеров. «В том, что состав предложенный профессиональный, ни у кого сомнения нет. И не надо здесь считать, кто больше голосов получил, кто меньше», — прокомментировал итоги работы парламентариев спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Заместителями председателя правительства станут:

  • Татьяну Голикову — 362 депутата высказались «за», 1 — «против», 66 — воздержались;
  • Дмитрия Григоренко — 378 депутатов «за», 1 — «против», 55 — воздержались;
  • Александра Новака — за него проголосовали 378 депутатов, 57 из присутствующих воздержались;
  • Алексея Оверчука — результаты голосования по его кандидатуре аналогичны с Новаком;
  • Дмитрия Патрушева — 433 депутата — «за»;
  • Виталия Савельева — 378 депутатов «за, 57 воздержались;
  • Юрия Трутнева — 376 депутатов «за» его кандидатуру, 58 воздержались;
  • Марата Хуснуллина — 374 — «за» его кандидатуру, 61 депутат воздержался от голосования;
  • Дмитрия Чернышенко получил 432 голоса «за» и ни одного против.

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Государственная Дума на пленарном заседании 13 мая утвердила кандидатуры всех вице-премьеров, которые войдут в состав нового правительства РФ. Всего на заседании было рассмотрено 10 кандидатур, трансляция заседания велась в эфире телеканала «Дума.ТВ». «Нам действительно нужно будет много еще сделать, объединив все ветви власти в решении тех поставленных задач национальных целей, которые перечислены в указе президента», — поблагодарил депутатов в ответном обращении от имени всех вице-премьеров Денис Мантуров. На заседании присутствовали 435 депутатов, однако, не все единогласно поддержали рассмотренные кандидатуры вице-премьеров. «В том, что состав предложенный профессиональный, ни у кого сомнения нет. И не надо здесь считать, кто больше голосов получил, кто меньше», — прокомментировал итоги работы парламентариев спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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