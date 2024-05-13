Прокурор объяснила, почему Бишимбаеву не дали пожизненное за убийство жены

Куандыку Бишимбаеву не дали пожизненное за убийство Салтанат Нукеновой, так как сторона обвинения просила 27 лет лишения свободы. Об этом сообщила прокурор Айжан Аймаганова.
«Согласно санкции статьи 99 части 2 УК РК ("Убийство" — прим.ред.) мы просили максимально 20 лет лишения свободы, по 110 статье "Истязание" мы просили 7 лет лишения свободы. Это максимальное наказание. В принципе, мы сегодня услышали, что суд так же и назначил наказание», — слова Аймагановой передает telegram-канал NUR.KZ. Прокурор также отметила, что за последние пять лет пожизненные сроки по подобным делам не назначались.
По словам Аймагановой, Бишимбаев отбудет наказание в учреждении максимальной безопасности. Она отметила, что такие учреждения расположены в нескольких регионах Казахстана.
Ранее казахстанского экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы. Тогда его признали виновным по двум статьям уголовного кодекса РК: “Убийство с особой жестокостью“ и “Истязание“.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.