Прокурор объяснила, почему Бишимбаеву не дали пожизненное за убийство жены

Прокурор Аймаганова: для Бишимбаева максимально просили 27 лет лишения свободы
© Служба новостей «URA.RU»
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Бишимбаеву не дали пожизненное, так как обвинение просило суммарно 27 лет лишения свободы
Бишимбаеву не дали пожизненное, так как обвинение просило суммарно 27 лет лишения свободы Фото:

Куандыку Бишимбаеву не дали пожизненное за убийство Салтанат Нукеновой, так как сторона обвинения просила 27 лет лишения свободы. Об этом сообщила прокурор Айжан Аймаганова.

«Согласно санкции статьи 99 части 2 УК РК ("Убийство" — прим.ред.) мы просили максимально 20 лет лишения свободы, по 110 статье "Истязание" мы просили 7 лет лишения свободы. Это максимальное наказание. В принципе, мы сегодня услышали, что суд так же и назначил наказание», — слова Аймагановой передает telegram-канал NUR.KZ. Прокурор также отметила, что за последние пять лет пожизненные сроки по подобным делам не назначались.

По словам Аймагановой, Бишимбаев отбудет наказание в учреждении максимальной безопасности. Она отметила, что такие учреждения расположены в нескольких регионах Казахстана.

Ранее казахстанского экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы. Тогда его признали виновным по двум статьям уголовного кодекса РК: “Убийство с особой жестокостью“ и “Истязание“.

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Куандыку Бишимбаеву не дали пожизненное за убийство Салтанат Нукеновой, так как сторона обвинения просила 27 лет лишения свободы. Об этом сообщила прокурор Айжан Аймаганова. «Согласно санкции статьи 99 части 2 УК РК ("Убийство" — прим.ред.) мы просили максимально 20 лет лишения свободы, по 110 статье "Истязание" мы просили 7 лет лишения свободы. Это максимальное наказание. В принципе, мы сегодня услышали, что суд так же и назначил наказание», — слова Аймагановой передает telegram-канал NUR.KZ. Прокурор также отметила, что за последние пять лет пожизненные сроки по подобным делам не назначались. По словам Аймагановой, Бишимбаев отбудет наказание в учреждении максимальной безопасности. Она отметила, что такие учреждения расположены в нескольких регионах Казахстана. Ранее казахстанского экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы. Тогда его признали виновным по двум статьям уголовного кодекса РК: “Убийство с особой жестокостью“ и “Истязание“.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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