Казахстанского экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве гражданской жены Салтанат Нукеновой, приговорили к 24 годам лишения свободы. Заседание проходит в Верховном суде Республики Казахстан.
«Признать виновным в совершении уголовных преступлений <...> назначить наказание семь лет лишения свободы <...> 20 лет лишения свободы. <...> Окончательно назначить 24 года лишения свободы», — огласила приговор судья Айжан Кульбаева. Трансляция проходит на youtube-канале TENGRI TV. Экс-министра признали виновным по двум статьям уголовного кодекса РК: “Убийство с особой жестокостью“ и “Истязание“.
Дело Бишимбаева является первым разбирательством в истории Казахстана, которое транслируют в прямом эфире. По данным следствия, осенью 2023 года бывший министр жестоко убил свою гражданскую жену Саланат Нукенову, снимая все на телефон.
Сторона обвинения на одном из разбирательств заявила, что Бишимбаев наносил девушке удары по голове и телу, а также пытался ее задушить. При этом сам обвиняемый, как и его защита говорили, что Нукенова получила травмы в результате падения.
Тем не менее Бишимбаев не вызвал скорую, когда его жена умирала. Также во время заседаний суда стало известно о домашнем насилии со стороны экс-министра и частых обвинений девушки в неверности.
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