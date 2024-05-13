Скорость убыли воды в Тоболе в районе Кургана замедлилась

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В Кургане уровень воды в Тоболе снизился за восемь часов на 2 см Фото:

В Кургане уровень воды в реке Тобол снизился до отметки 684 см. За восемь часов 13 мая уровень снизился всего на два сантиметра. Изменения зафиксировал Курганский ЦГМС.

«По данным на 16:00 13 мая уровень воды в реке Тобол в районе Кургана составил 684 см. По данным на 8:00 уровень был 686 см», — указано на портале «Паводок45». Вместе с тем, за прошедшие сутки уровень Тобола снизился на 13 см.

В Кургане 13 мая наблюдается продолжительный дождь. Прогнозировалось, что в городе может выпасть до 20-30 мм осадков, что составляет 50-80% от месячной нормы. URA.RU также писало, почему в Кургане вода медленно уходит с шоссе Тюнина. Синоптик-любитель Илья Винштейн обозначил несколько факторов.

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В Кургане уровень воды в реке Тобол снизился до отметки 684 см. За восемь часов 13 мая уровень снизился всего на два сантиметра. Изменения зафиксировал Курганский ЦГМС. «По данным на 16:00 13 мая уровень воды в реке Тобол в районе Кургана составил 684 см. По данным на 8:00 уровень был 686 см», — указано на портале «Паводок45». Вместе с тем, за прошедшие сутки уровень Тобола снизился на 13 см. В Кургане 13 мая наблюдается продолжительный дождь. Прогнозировалось, что в городе может выпасть до 20-30 мм осадков, что составляет 50-80% от месячной нормы. URA.RU также писало, почему в Кургане вода медленно уходит с шоссе Тюнина. Синоптик-любитель Илья Винштейн обозначил несколько факторов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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