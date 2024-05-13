В Тюмени продлили запрет на посещение лесов и разведение огня

Ранее срок действия запрета истекал 15 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожароопасный сезон в Тюменской области — 2024

В Тюменской области продлили особый противопожарный режим до 5 июня. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор. Ранее срок действия запрета истекал 15 мая.

«Особый противопожарный режим продолжит действовать в Тюменской области до 5 июня. Такое решение приняли сегодня на президиуме правительства. С начала апреля в регионе зафиксировано 179 ландшафтных пожаров и 13 возгораний в лесах», — сообщил губернатор.

В рамках особого противопожарного режима нельзя посещать леса, сжигать мусор, разводить костры и запускать фейерверки. За нарушение запрета жителям грозят штрафы.