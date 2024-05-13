В Тюмени продлили запрет на посещение лесов и разведение огня

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Ранее срок действия запрета истекал 15 мая Фото:
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В Тюменской области продлили особый противопожарный режим до 5 июня. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор. Ранее срок действия запрета истекал 15 мая.

«Особый противопожарный режим продолжит действовать в Тюменской области до 5 июня. Такое решение приняли сегодня на президиуме правительства. С начала апреля в регионе зафиксировано 179 ландшафтных пожаров и 13 возгораний в лесах», — сообщил губернатор.

В рамках особого противопожарного режима нельзя посещать леса, сжигать мусор, разводить костры и запускать фейерверки. За нарушение запрета жителям грозят штрафы.

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В Тюменской области продлили особый противопожарный режим до 5 июня. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор. Ранее срок действия запрета истекал 15 мая. «Особый противопожарный режим продолжит действовать в Тюменской области до 5 июня. Такое решение приняли сегодня на президиуме правительства. С начала апреля в регионе зафиксировано 179 ландшафтных пожаров и 13 возгораний в лесах», — сообщил губернатор. В рамках особого противопожарного режима нельзя посещать леса, сжигать мусор, разводить костры и запускать фейерверки. За нарушение запрета жителям грозят штрафы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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