В Тюмени продлили запрет на посещение лесов и разведение огня

Ранее срок действия запрета истекал 15 мая
новость из сюжетаПожароопасный сезон в Тюменской области — 2024
В Тюменской области продлили особый противопожарный режим до 5 июня. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор. Ранее срок действия запрета истекал 15 мая.
«Особый противопожарный режим продолжит действовать в Тюменской области до 5 июня. Такое решение приняли сегодня на президиуме правительства. С начала апреля в регионе зафиксировано 179 ландшафтных пожаров и 13 возгораний в лесах», — сообщил губернатор.
В рамках особого противопожарного режима нельзя посещать леса, сжигать мусор, разводить костры и запускать фейерверки. За нарушение запрета жителям грозят штрафы.
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