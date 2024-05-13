Махонин обсудил с новым главой Пермского Политеха задачи от президента Путина

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин посоветовал главе ПНИПУ пересмотреть политику набора абитуриентов Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с и. о. ректора Политехнического университета (ПНИПУ) Антоном Петроченковым. В ходе беседы они обсудили задачу технологического прорыва, которую поставил президент России Владимир Путин.

«Президент поставил задачу осуществления технологического прорыва, для этого отечественной промышленности нужны квалифицированные кадры — в авиационном и ракетном двигателестроении, цифровых технологиях, автоматизированных производствах. В Политехе есть все условия для подготовки таких специалистов», — отметил Махонин в Telegram.

По его словам, у вуза есть ведущие научные лаборатории, индустриальные партнеры, сильный профессорско-преподавательский состав. При этом ПНИПУ важно пересмотреть контрольные цифры приема с учетом востребованных экономикой региона специальностей, подчеркнул губернатор. Как ранее рассказывало URA.RU, Антон Петроченков возглавил Пермский национальный исследовательский политехнический университет с 26 апреля. О том, что проекты технологического суверенитета должны помочь российской экономике выйти на передовой уровень, Владимир Путин говорил во время послания Федеральному Собранию.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с и. о. ректора Политехнического университета (ПНИПУ) Антоном Петроченковым. В ходе беседы они обсудили задачу технологического прорыва, которую поставил президент России Владимир Путин. «Президент поставил задачу осуществления технологического прорыва, для этого отечественной промышленности нужны квалифицированные кадры — в авиационном и ракетном двигателестроении, цифровых технологиях, автоматизированных производствах. В Политехе есть все условия для подготовки таких специалистов», — отметил Махонин в Telegram. По его словам, у вуза есть ведущие научные лаборатории, индустриальные партнеры, сильный профессорско-преподавательский состав. При этом ПНИПУ важно пересмотреть контрольные цифры приема с учетом востребованных экономикой региона специальностей, подчеркнул губернатор. Как ранее рассказывало URA.RU, Антон Петроченков возглавил Пермский национальный исследовательский политехнический университет с 26 апреля. О том, что проекты технологического суверенитета должны помочь российской экономике выйти на передовой уровень, Владимир Путин говорил во время послания Федеральному Собранию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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