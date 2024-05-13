Махонин обсудил с новым главой Пермского Политеха задачи от президента Путина

Дмитрий Махонин посоветовал главе ПНИПУ пересмотреть политику набора абитуриентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с и. о. ректора Политехнического университета (ПНИПУ) Антоном Петроченковым. В ходе беседы они обсудили задачу технологического прорыва, которую поставил президент России Владимир Путин.

«Президент поставил задачу осуществления технологического прорыва, для этого отечественной промышленности нужны квалифицированные кадры — в авиационном и ракетном двигателестроении, цифровых технологиях, автоматизированных производствах. В Политехе есть все условия для подготовки таких специалистов», — отметил Махонин в Telegram.

По его словам, у вуза есть ведущие научные лаборатории, индустриальные партнеры, сильный профессорско-преподавательский состав. При этом ПНИПУ важно пересмотреть контрольные цифры приема с учетом востребованных экономикой региона специальностей, подчеркнул губернатор. Как ранее рассказывало URA.RU, Антон Петроченков возглавил Пермский национальный исследовательский политехнический университет с 26 апреля. О том, что проекты технологического суверенитета должны помочь российской экономике выйти на передовой уровень, Владимир Путин говорил во время послания Федеральному Собранию.