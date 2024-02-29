Проекты технологического суверенитета должны помочь российской экономике выйти на передовой уровень. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию.
«Проекты технологического суверенитета должны стать мотором обновления нашей промышленности, помочь всей экономике выйти на передовой уровень эффективности и конкурентоспособности», — сказал Путин во время обращения. Прямой эфир послания идет на телеканале «Россия-24». Путин также предложил поставить цель, где доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке за предстоящие 6 лет должна увеличиться в полтора раза.
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