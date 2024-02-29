Путин поручил добиться технологического суверенитета. Видео

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Послание президента Федеральному Собранию. Москва, владимир путин
Владимир Путин предложил увеличить долю отечественных товаров и услуг на внутреннем рынке Фото:
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Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

Проекты технологического суверенитета должны помочь российской экономике выйти на передовой уровень. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию.

«Проекты технологического суверенитета должны стать мотором обновления нашей промышленности, помочь всей экономике выйти на передовой уровень эффективности и конкурентоспособности», — сказал Путин во время обращения. Прямой эфир послания идет на телеканале «Россия-24». Путин также предложил поставить цель, где доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке за предстоящие 6 лет должна увеличиться в полтора раза.

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Проекты технологического суверенитета должны помочь российской экономике выйти на передовой уровень. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию. «Проекты технологического суверенитета должны стать мотором обновления нашей промышленности, помочь всей экономике выйти на передовой уровень эффективности и конкурентоспособности», — сказал Путин во время обращения. Прямой эфир послания идет на телеканале «Россия-24». Путин также предложил поставить цель, где доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке за предстоящие 6 лет должна увеличиться в полтора раза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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