Экономика Путин поручил добиться технологического суверенитета. Видео 29 февраля 2024 в 15:22 Размер текста - 17 + Владимир Путин предложил увеличить долю отечественных товаров и услуг на внутреннем рынке Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 Проекты технологического суверенитета должны помочь российской экономике выйти на передовой уровень. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию. «Проекты технологического суверенитета должны стать мотором обновления нашей промышленности, помочь всей экономике выйти на передовой уровень эффективности и конкурентоспособности», — сказал Путин во время обращения. Прямой эфир послания идет на телеканале «Россия-24». Путин также предложил поставить цель, где доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке за предстоящие 6 лет должна увеличиться в полтора раза. Проекты технологического суверенитета должны помочь российской экономике выйти на передовой уровень. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию. «Проекты технологического суверенитета должны стать мотором обновления нашей промышленности, помочь всей экономике выйти на передовой уровень эффективности и конкурентоспособности», — сказал Путин во время обращения. Прямой эфир послания идет на телеканале «Россия-24». Путин также предложил поставить цель, где доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке за предстоящие 6 лет должна увеличиться в полтора раза. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям