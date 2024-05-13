В Шадринском и Далматовском округах Курганской области пошел снег. А в Шатрово зафиксировали дневные заморозки. Об этом сообщает курганский синоптик-любитель Илья Винштей.
«В Шадринске идет снег. Температура упала до 0,+1 градусов. Возможно, формируется временный снежный покров. Снег в селе Уксянское Далматовского округа», — написал Винштейн в группе «Погода 45» во «ВКонтакте». Он также сообщил, что в Шатрово фиксируются дневные заморозки -0,4 градусов.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области на последующие три дня прогнозируются ночные заморозки до — 4 градусов. При этом в ночь на 14 мая местами возможен дождь со снегом.
В Далматовском округе Курганской области 13 мая пошел снег
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Шадринском и Далматовском округах Курганской области пошел снег. А в Шатрово зафиксировали дневные заморозки. Об этом сообщает курганский синоптик-любитель Илья Винштей. «В Шадринске идет снег. Температура упала до 0,+1 градусов. Возможно, формируется временный снежный покров. Снег в селе Уксянское Далматовского округа», — написал Винштейн в группе «Погода 45» во «ВКонтакте». Он также сообщил, что в Шатрово фиксируются дневные заморозки -0,4 градусов. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области на последующие три дня прогнозируются ночные заморозки до — 4 градусов. При этом в ночь на 14 мая местами возможен дождь со снегом.