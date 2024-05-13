В Шадринском и Далматовском округе выпал снег Фото: Илья Московец © URA.RU

В Шадринском и Далматовском округах Курганской области пошел снег. А в Шатрово зафиксировали дневные заморозки. Об этом сообщает курганский синоптик-любитель Илья Винштей.

«В Шадринске идет снег. Температура упала до 0,+1 градусов. Возможно, формируется временный снежный покров. Снег в селе Уксянское Далматовского округа», — написал Винштейн в группе «Погода 45» во «ВКонтакте». Он также сообщил, что в Шатрово фиксируются дневные заморозки -0,4 градусов.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области на последующие три дня прогнозируются ночные заморозки до — 4 градусов. При этом в ночь на 14 мая местами возможен дождь со снегом.

В Далматовском округе Курганской области 13 мая пошел снег Погода 45, соцсеть «ВКонтакте» Фото:

В Шадринске Курганской области 13 мая выпал снег Скрин: Погода 45, соцсеть «ВКонтакте»