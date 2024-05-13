В Курганской области пошел снег и появились дневные заморозки. Фото

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Майский снег (продолжение). Екатеринбург , непогода, женщина с зонтом, снегопад
В Шадринском и Далматовском округе выпал снег Фото:

В Шадринском и Далматовском округах Курганской области пошел снег. А в Шатрово зафиксировали дневные заморозки. Об этом сообщает курганский синоптик-любитель Илья Винштей.

«В Шадринске идет снег. Температура упала до 0,+1 градусов. Возможно, формируется временный снежный покров. Снег в селе Уксянское Далматовского округа», — написал Винштейн в группе «Погода 45» во «ВКонтакте». Он также сообщил, что в Шатрово фиксируются дневные заморозки -0,4 градусов.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области на последующие три дня прогнозируются ночные заморозки до — 4 градусов. При этом в ночь на 14 мая местами возможен дождь со снегом.

В Далматовском округе Курганской области 13 мая пошел снег
В Далматовском округе Курганской области 13 мая пошел снег
Фото:
В Шадринске Курганской области 13 мая выпал снег
В Шадринске Курганской области 13 мая выпал снег

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В Шадринском и Далматовском округах Курганской области пошел снег. А в Шатрово зафиксировали дневные заморозки. Об этом сообщает курганский синоптик-любитель Илья Винштей. «В Шадринске идет снег. Температура упала до 0,+1 градусов. Возможно, формируется временный снежный покров. Снег в селе Уксянское Далматовского округа», — написал Винштейн в группе «Погода 45» во «ВКонтакте». Он также сообщил, что в Шатрово фиксируются дневные заморозки -0,4 градусов. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области на последующие три дня прогнозируются ночные заморозки до — 4 градусов. При этом в ночь на 14 мая местами возможен дождь со снегом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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