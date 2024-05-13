В Госдуме предупредили о возможной отставке заместителей Шойгу

Заместители исполняющего обязанности министра обороны Сергея Шойгу могут уйти в отставку из-за его отстранения. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Это достаточно общепринятая практика, когда приходит новый руководитель, он формирует себе команду заместителей, единомышленников», — заявил Картаполов в беседе с изданием «Фонтанка». По его словам, возможные кадровые изменения в Минобороны РФ могут затронуть и первого заместителя министра Руслана Цаликова, близкого соратника Шойгу.
Президент России Владимир Путин 12 мая предложил заменить Шойгу на первого вице-премьера Андрея Белоусова. За этим решением стоит определенная цель, связанная с экономикой страны.
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