В Госдуме предупредили о возможной отставке заместителей Шойгу

Картополов: после отстранения Шойгу могут уйти и его заместители

13 мая 2024 в 19:46 Размер текста - 17 +

Андрей Картаполов сообщил, что заместители Сергея Шойгу (на фото) могут уйти за ним в отставку Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Заместители исполняющего обязанности министра обороны Сергея Шойгу могут уйти в отставку из-за его отстранения. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Это достаточно общепринятая практика, когда приходит новый руководитель, он формирует себе команду заместителей, единомышленников», — заявил Картаполов в беседе с изданием «Фонтанка». По его словам, возможные кадровые изменения в Минобороны РФ могут затронуть и первого заместителя министра Руслана Цаликова, близкого соратника Шойгу. Президент России Владимир Путин 12 мая предложил заменить Шойгу на первого вице-премьера Андрея Белоусова. За этим решением стоит определенная цель, связанная с экономикой страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместители исполняющего обязанности министра обороны Сергея Шойгу могут уйти в отставку из-за его отстранения. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Это достаточно общепринятая практика, когда приходит новый руководитель, он формирует себе команду заместителей, единомышленников», — заявил Картаполов в беседе с изданием «Фонтанка». По его словам, возможные кадровые изменения в Минобороны РФ могут затронуть и первого заместителя министра Руслана Цаликова, близкого соратника Шойгу. Президент России Владимир Путин 12 мая предложил заменить Шойгу на первого вице-премьера Андрея Белоусова. За этим решением стоит определенная цель, связанная с экономикой страны.