В Госдуме предупредили о возможной отставке заместителей Шойгу

Картополов: после отстранения Шойгу могут уйти и его заместители
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, шойгу сергей
Андрей Картаполов сообщил, что заместители Сергея Шойгу (на фото) могут уйти за ним в отставку Фото:
новость из сюжета
Смена правительства в России-2024

Заместители исполняющего обязанности министра обороны Сергея Шойгу могут уйти в отставку из-за его отстранения. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Это достаточно общепринятая практика, когда приходит новый руководитель, он формирует себе команду заместителей, единомышленников», — заявил Картаполов в беседе с изданием «Фонтанка». По его словам, возможные кадровые изменения в Минобороны РФ могут затронуть и первого заместителя министра Руслана Цаликова, близкого соратника Шойгу.

Президент России Владимир Путин 12 мая предложил заменить Шойгу на первого вице-премьера Андрея Белоусова. За этим решением стоит определенная цель, связанная с экономикой страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместители исполняющего обязанности министра обороны Сергея Шойгу могут уйти в отставку из-за его отстранения. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Это достаточно общепринятая практика, когда приходит новый руководитель, он формирует себе команду заместителей, единомышленников», — заявил Картаполов в беседе с изданием «Фонтанка». По его словам, возможные кадровые изменения в Минобороны РФ могут затронуть и первого заместителя министра Руслана Цаликова, близкого соратника Шойгу. Президент России Владимир Путин 12 мая предложил заменить Шойгу на первого вице-премьера Андрея Белоусова. За этим решением стоит определенная цель, связанная с экономикой страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...