Тюменцы заклеивают номера машин спецпленкой, чтобы не платить за нарушение ПДД

Тюменцы маскируют свои автомобили от камер видеофиксации нарушений ПДД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменские автомобилисты наносят на номера своих машин спецпленку, чтобы не платить штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные камерами уличного видеонаблюдения. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Такая пленка продается на всех крупных маркетплейсах. С виду — прозрачная. Но продавцы утверждают, что она маскирует регистрационные номера автомобилей и не позволяет камерам видеофиксации нарушений ПДД „прочитать“, что написано на знаках», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

При этом, по словам собеседника агентства, близкого к правоохранительным структурам, указанная пленка не обладает заявленными свойствами. «На деле эта пленка не работает. Номера автомобилей читаются. При нарушении ПДД владельцам автомобилей выписываются штрафы», — отметил инсайдер URA.RU.

В пресс-службе УГИБДД агентству сообщили о том, что за управление транспортными средствами с нарушением правил установки на них государственных регистрационных знаков предусмотрена ответственность по ст. 12.2 КоАП РФ. По ней нарушителей могут лишить водительского удостоверения на срок до одного года.