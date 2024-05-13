Тюменцы заклеивают номера машин спецпленкой, чтобы не платить за нарушение ПДД

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Челябинск, камеры гибдд, видеокамеры, камеры видеонаблюдения, дорожные штрафы, фиксация нарушений
Тюменцы маскируют свои автомобили от камер видеофиксации нарушений ПДД Фото:

Тюменские автомобилисты наносят на номера своих машин спецпленку, чтобы не платить штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные камерами уличного видеонаблюдения. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Такая пленка продается на всех крупных маркетплейсах. С виду — прозрачная. Но продавцы утверждают, что она маскирует регистрационные номера автомобилей и не позволяет камерам видеофиксации нарушений ПДД „прочитать“, что написано на знаках», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

При этом, по словам собеседника агентства, близкого к правоохранительным структурам, указанная пленка не обладает заявленными свойствами. «На деле эта пленка не работает. Номера автомобилей читаются. При нарушении ПДД владельцам автомобилей выписываются штрафы», — отметил инсайдер URA.RU.

В пресс-службе УГИБДД агентству сообщили о том, что за управление транспортными средствами с нарушением правил установки на них государственных регистрационных знаков предусмотрена ответственность по ст. 12.2 КоАП РФ. По ней нарушителей могут лишить водительского удостоверения на срок до одного года.

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Тюменские автомобилисты наносят на номера своих машин спецпленку, чтобы не платить штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные камерами уличного видеонаблюдения. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Такая пленка продается на всех крупных маркетплейсах. С виду — прозрачная. Но продавцы утверждают, что она маскирует регистрационные номера автомобилей и не позволяет камерам видеофиксации нарушений ПДД „прочитать“, что написано на знаках», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. При этом, по словам собеседника агентства, близкого к правоохранительным структурам, указанная пленка не обладает заявленными свойствами. «На деле эта пленка не работает. Номера автомобилей читаются. При нарушении ПДД владельцам автомобилей выписываются штрафы», — отметил инсайдер URA.RU. В пресс-службе УГИБДД агентству сообщили о том, что за управление транспортными средствами с нарушением правил установки на них государственных регистрационных знаков предусмотрена ответственность по ст. 12.2 КоАП РФ. По ней нарушителей могут лишить водительского удостоверения на срок до одного года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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