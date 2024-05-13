В Екатеринбурге ФСБ пришла к крупному youtube-блогеру

У екатеринбурженки больше 200 тысяч подписчиков в YouTube Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Блогер из Екатеринбурга Валентина Когут (243 тысячи подписчиков на YouTube) стала фигурантом уголовного дела о фейках про российскую армию. Его инициировало УФСБ, рассказал URA.RU источник в силовой среде.

Вопросы у правоохранителей возникли к трем роликам на канале «Валентина Когут — Разгадки Мира». Они называются «„Волки на Экзамене“. Будущее России», «СМИ России. Алко-Пчелы», «Русские Изменят Мир. Провал Евреев». Женщина в них утверждает, что видит мир ангелов, которые дают ей информацию о существовании людей на земле. И размышляет, как руководство стран влияет на сознание населения и сравнивает Россию с Японией и Германией 1930-1940-х годов.

В одном из роликов Когут сравнивает российские и украинские СМИ. Она сообщает, что ангелы показали ей их как два улья с пчелами. По логике потусторонней материи, пчелы из российского улья берут нектар из цветов пальмы, пчелы из украинского улья — из цветов абрикоса. Отсюда и противоречия в освещении тем, особенно связанных с политикой и спецоперацией России на Украине. В другом видео Когут делится знанием, что каждая страна и нация имеет свою эзотерическую функцию. «Если представить, что планета — это живой организм, то каждая страна или нация — это орган», — уверена эзотерический следователь. Она пытается описать, какую функцию выполняет Украина и Россия и как «страны-органы» друг с другом взаимодействуют.

Валентина Когут транслирует мысли, которые неподготовленному слушателю воспринимать сложно Фото: скриншот

«По итогам экспертизы установлено, что видео содержат информацию, направленную на дискредитацию Вооруженных сил РФ», — рассказал источник. Видео, о которых идет речь, вышли в июне—июле 2023 года. В октябре 2022-го Когут дважды привлекали по административной статье о дискредитации ВС РФ.

«А 8 мая Следственный комитет с подачи УФСБ возбудил в отношении нее уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ („Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан…“ — прим. ред.). Когут сейчас под подпиской о невыезде», — поделился источник.

Официальные комментарии силовики дать затруднились. На просьбу корреспондента о комментарии Валентина Когут пока не ответила.