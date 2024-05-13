Фигуристка Валиева впервые после дисквалификации выступит в ледовом шоу

Фигуристка Камила Валиева выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила», которое пройдет летом в Сочи. Об этом рассказала белорусская и российская фигуристка Татьяна Навка. Это будет первое появление фигуристки на льду, после дисквалификации CAS в январе.
«Камила Валиева будет исполнять у нас несколько ролей — в шоу «Руслан и Людмила» главную, в «Вечерах на хуторе», — сообщила Навка ТАСС. Точные даты шоу не называются.
Чуть ранее в соцсетях появился анонс гастролей мюзикла на льду «Руслан и Людмила», где фигуристка указана одной из участников выступления. Билеты будут доступны позднее, передает
CAS дисквалифицировал Валиеву 29 января. Фигуристка выиграла Олимпиаду в Пекине в 2022 году, но позднее в ее пробах нашли запрещенное антидопинговыми правилами вещество. К соревнованиям она сможет вернуться в 2025 году.
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