Курганцам рассказали, где в области прошли наиболее сильные дожди и снегопады. Фото

Синоптик Винштейн: наиболее сильные осадки прошли в Кургане, Шумихе и Памятном

14 мая 2024 в 00:56 Размер текста - 17 +

В регионе ожидают новую волну заморозков и осадков Фото: Илья Московец © URA.RU За прошедшие сутки наиболее существенные осадки зафиксированы в Кургане, Шумихе и на станции Памятное. Об это рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн. «Как и ожидалось, основная зона осадков прошла через Курган. В городе за 24 часа выпало 45 мм. На втором месте оказалась станция Памятное — 40 мм. Третье место у Шумихи — 29 мм», — написал Илья Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». По данным синоптика, за сутки в Кургане выпало больше месячной нормы осадков. Общее количество с начала мая — 64 мм. Месячная норма составляет 38 мм. Курган по осадкам занял лидирующая позицию telegram-канал «Погода 45 — погода в Кургане» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За прошедшие сутки наиболее существенные осадки зафиксированы в Кургане, Шумихе и на станции Памятное. Об это рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн. «Как и ожидалось, основная зона осадков прошла через Курган. В городе за 24 часа выпало 45 мм. На втором месте оказалась станция Памятное — 40 мм. Третье место у Шумихи — 29 мм», — написал Илья Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». По данным синоптика, за сутки в Кургане выпало больше месячной нормы осадков. Общее количество с начала мая — 64 мм. Месячная норма составляет 38 мм.