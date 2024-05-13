В регионе ожидают новую волну заморозков и осадков
За прошедшие сутки наиболее существенные осадки зафиксированы в Кургане, Шумихе и на станции Памятное. Об это рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн.
«Как и ожидалось, основная зона осадков прошла через Курган. В городе за 24 часа выпало 45 мм. На втором месте оказалась станция Памятное — 40 мм. Третье место у Шумихи — 29 мм», — написал Илья Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».
По данным синоптика, за сутки в Кургане выпало больше месячной нормы осадков. Общее количество с начала мая — 64 мм. Месячная норма составляет 38 мм.
Курган по осадкам занял лидирующая позицию
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