13 мая 2024

Курганцам рассказали, где в области прошли наиболее сильные дожди и снегопады. Фото

Синоптик Винштейн: наиболее сильные осадки прошли в Кургане, Шумихе и Памятном
© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе ожидают новую волну заморозков и осадков
В регионе ожидают новую волну заморозков и осадков Фото:

За прошедшие сутки наиболее существенные осадки зафиксированы в Кургане, Шумихе и на станции Памятное. Об это рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Как и ожидалось, основная зона осадков прошла через Курган. В городе за 24 часа выпало 45 мм. На втором месте оказалась станция Памятное — 40 мм. Третье место у Шумихи — 29 мм», — написал Илья Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».

По данным синоптика, за сутки в Кургане выпало больше месячной нормы осадков. Общее количество с начала мая — 64 мм. Месячная норма составляет 38 мм.

https://t.me/pogoda45/2326
Курган по осадкам занял лидирующая позицию

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За прошедшие сутки наиболее существенные осадки зафиксированы в Кургане, Шумихе и на станции Памятное. Об это рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн. «Как и ожидалось, основная зона осадков прошла через Курган. В городе за 24 часа выпало 45 мм. На втором месте оказалась станция Памятное — 40 мм. Третье место у Шумихи — 29 мм», — написал Илья Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». По данным синоптика, за сутки в Кургане выпало больше месячной нормы осадков. Общее количество с начала мая — 64 мм. Месячная норма составляет 38 мм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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