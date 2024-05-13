Пропавшая женщина была одета в светло-серую спортивную куртку (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Первоуральске 12 сентября 2023 года пропала 58-летняя Татьяна Овчинникова. Ее местонахождение до сих пор неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

«Помогите найти человека. Татьяна Овчинникова, 58 лет. Первоуральск, Свердловская область. С 12 сентября 2023 года ее местонахождение неизвестно», — сказано в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».

Особые приметы женщины: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, седые короткие волосы и темно-зеленые глаза. Была одета в светло-серую спортивную куртку, черные штаны и светло-серые тапочки.

Если вы видели Татьяну или знаете, где она находится, позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфорга Ларисы — 8(965) 513-27-99.