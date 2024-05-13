Части россиян станет труднее уехать за границу

«Известия»: у россиян с допуском к гостайне будут проверять загранпаспорта

14 мая 2024 в 04:39 Размер текста - 17 +

Законопроект направлен на повышение национальной безопасности Фото: Денис Моргунов © URA.RU Госслужащими и работниками предприятий, которые владеют гостайной, станет труднее уехать за границу. Их загранпаспорта смогут проверять работодатели. Такой законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму депутатами фракции «Единая Россия». «Предоставление загранпаспорта поможет решить проблему несанкционированных выездов россиян, владеющих гостайной. Если работник не получил такое разрешение, но покинул пределы РФ, это легко будет выявить при сопоставлении отметок в паспорте. В качестве санкции за нарушение последует признание паспорта недействительным», — рассказал автор законодательной инициативы зампред комитета по безопасности Госдумы от фракции «Единая Россия» Анатолий Выборный. Его слова передает газета «Известия». Эта инициатива получила одобрение Генпрокуратуры и экспертного совета по законотворческой деятельности ЕР. Законопроект направлен на повышение национальной безопасности. Это важно в условиях современных угроз. Предложение депутатов оценивается как необходимое в свете возможной вербовки российских граждан иностранными спецслужбами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госслужащими и работниками предприятий, которые владеют гостайной, станет труднее уехать за границу. Их загранпаспорта смогут проверять работодатели. Такой законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму депутатами фракции «Единая Россия». «Предоставление загранпаспорта поможет решить проблему несанкционированных выездов россиян, владеющих гостайной. Если работник не получил такое разрешение, но покинул пределы РФ, это легко будет выявить при сопоставлении отметок в паспорте. В качестве санкции за нарушение последует признание паспорта недействительным», — рассказал автор законодательной инициативы зампред комитета по безопасности Госдумы от фракции «Единая Россия» Анатолий Выборный. Его слова передает газета «Известия». Эта инициатива получила одобрение Генпрокуратуры и экспертного совета по законотворческой деятельности ЕР. Законопроект направлен на повышение национальной безопасности. Это важно в условиях современных угроз. Предложение депутатов оценивается как необходимое в свете возможной вербовки российских граждан иностранными спецслужбами.