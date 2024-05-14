Чеботина, Билан и Мот получили награды на премии «Жара Music Awards 2024»

Мероприятие прошло в «ЦСКА Арене» Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В Москве в седьмой раз прошла музыкальная премия «Жара Music Awards», где награждаются те, кто достиг выдающихся успехов в музыкальной индустрии за 2023 год. Обычно мероприятие проводилось в Crocus City Hall, однако в этом году оно было организовано в «ЦСКА Арене».

Церемонию открыло выступление симфонического оркестра и видеоряд из Crocus City Hall, традиционного места проведения фестиваля. Сначала на экранах в зале появилось звездное небо, а затем зрителям показали общие планы Crocus City Hall и фрагменты прошлогодних «Жара Music Awards». Среди участников церемонии в этом году были Anna Asti, Егор Крид, Jony, Люся Чеботина, Дима Билан, Клава Кока и другие звезды музыкальной сцены. О том, кто из артистов победил в номинациях — в фоторепортаже URA.RU.

Ани Лорак на премии Жара Music Awards посвятили специальную номинацию «Легенда поп-культуры» Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Артист поколений по версии премии Жара Music Awards — Валерия Фото: Артем Геодакян/ТАСС

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Певец года — Мот Фото: Артем Геодакян/ТАСС

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Жара Music Awards поздравляет Ольгу Бузову с 20-летием на телевидении и посвящает ей специальную номинацию «20 лет в эфире» Фото: Артем Геодакян/ТАСС