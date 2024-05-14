В России прошла главная музыкальная премия: главные награды с «Жара Music Awards 2024». Фоторепортаж

Чеботина, Билан и Мот получили награды на премии «Жара Music Awards 2024»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Мероприятие прошло в «ЦСКА Арене» Фото:

В Москве в седьмой раз прошла музыкальная премия «Жара Music Awards», где награждаются те, кто достиг выдающихся успехов в музыкальной индустрии за 2023 год. Обычно мероприятие проводилось в Crocus City Hall, однако в этом году оно было организовано в «ЦСКА Арене».

Церемонию открыло выступление симфонического оркестра и видеоряд из Crocus City Hall, традиционного места проведения фестиваля. Сначала на экранах в зале появилось звездное небо, а затем зрителям показали общие планы Crocus City Hall и фрагменты прошлогодних «Жара Music Awards». Среди участников церемонии в этом году были Anna Asti, Егор Крид, Jony, Люся Чеботина, Дима Билан, Клава Кока и другие звезды музыкальной сцены. О том, кто из артистов победил в номинациях — в фоторепортаже URA.RU.

файл
Ани Лорак на премии Жара Music Awards посвятили специальную номинацию «Легенда поп-культуры»
Фото:
файл
Артист поколений по версии премии Жара Music Awards — Валерия
Фото:
файл
Певицей года по версии телеканала «Жара» становится Люся Чеботина
Фото:
файл
Певец года — Мот
Фото:
файл
Клип на хит Димы Билана «Острой бритвой» побеждает в номинации «Видео года»
Фото:
файл
Жара Music Awards поздравляет Ольгу Бузову с 20-летием на телевидении и посвящает ей специальную номинацию «20 лет в эфире»
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве в седьмой раз прошла музыкальная премия «Жара Music Awards», где награждаются те, кто достиг выдающихся успехов в музыкальной индустрии за 2023 год. Обычно мероприятие проводилось в Crocus City Hall, однако в этом году оно было организовано в «ЦСКА Арене». Церемонию открыло выступление симфонического оркестра и видеоряд из Crocus City Hall, традиционного места проведения фестиваля. Сначала на экранах в зале появилось звездное небо, а затем зрителям показали общие планы Crocus City Hall и фрагменты прошлогодних «Жара Music Awards». Среди участников церемонии в этом году были Anna Asti, Егор Крид, Jony, Люся Чеботина, Дима Билан, Клава Кока и другие звезды музыкальной сцены. О том, кто из артистов победил в номинациях — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...