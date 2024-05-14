ВС РФ предотвратили теракт над Белгородской областью

МО РФ: системы ПВО отбили атаку на Белгородскую область, сбив 25 снарядов
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Над Белгородской областью сбито 25 реактивных снарядов, заявили в Минобороны РФ
Над Белгородской областью сбито 25 реактивных снарядов, заявили в Минобороны РФ Фото:

ВС РФ успешно предотвратили атаку на территорию Белгородской области. Согласно сообщению Минобороны РФ, в течение прошлой ночи ПВО перехватила и уничтожила двадцать пять реактивных снарядов.

"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что системы ПВО отразили атаку, сбив 25 реактивных снарядов.

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ВС РФ успешно предотвратили атаку на территорию Белгородской области. Согласно сообщению Минобороны РФ, в течение прошлой ночи ПВО перехватила и уничтожила двадцать пять реактивных снарядов. "В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что системы ПВО отразили атаку, сбив 25 реактивных снарядов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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