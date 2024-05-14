ВС РФ предотвратили теракт над Белгородской областью

Над Белгородской областью сбито 25 реактивных снарядов, заявили в Минобороны РФ
ВС РФ успешно предотвратили атаку на территорию Белгородской области. Согласно сообщению Минобороны РФ, в течение прошлой ночи ПВО перехватила и уничтожила двадцать пять реактивных снарядов.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что системы ПВО отразили атаку, сбив 25 реактивных снарядов.
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