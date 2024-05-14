Суд арестовал Ярославский судостроительный завод

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Суд арестовал Ярославский судостроительный завод по иску прокуратуры
Суд арестовал Ярославский судостроительный завод по иску прокуратуры Фото:

Арест на имущество ПАО «Ярославский судостроительный завод» (ЯСЗ) наложен Арбитражным судом Ярославской области по иску региональной прокуратуры к московскому АО «Лидер Гарант». Об этом стало известно из записи в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и данных картотеки арбитражных дел.

"Исковое заявление поступило в суд 25 апреля, в тот же день на имущество ЯСЗ был наложен арест", — говорится в карточке дела, передает РБК. Отмечается, что решение принято в качестве обеспечительной меры. Ожидается, что следующее заседание по этому делу состоится 27 мая.

Ярославский судостроительный завод — крупное российское предприятие, которое обеспечивает российский флот кораблями, судами, катерами, а также поставляло суда для флотов стран Европы, Азии, Африки. В рамках гособоронзаказа завод строит для Военно-морского флота разъездные рейдовые катера проекта 02220 «Ярославец-М», морские буксиры проекта 23470. д,

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Арест на имущество ПАО «Ярославский судостроительный завод» (ЯСЗ) наложен Арбитражным судом Ярославской области по иску региональной прокуратуры к московскому АО «Лидер Гарант». Об этом стало известно из записи в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и данных картотеки арбитражных дел. "Исковое заявление поступило в суд 25 апреля, в тот же день на имущество ЯСЗ был наложен арест", — говорится в карточке дела, передает РБК. Отмечается, что решение принято в качестве обеспечительной меры. Ожидается, что следующее заседание по этому делу состоится 27 мая. Ярославский судостроительный завод — крупное российское предприятие, которое обеспечивает российский флот кораблями, судами, катерами, а также поставляло суда для флотов стран Европы, Азии, Африки. В рамках гособоронзаказа завод строит для Военно-морского флота разъездные рейдовые катера проекта 02220 «Ярославец-М», морские буксиры проекта 23470. д,
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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