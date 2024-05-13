13 мая 2024
12 мая 2024

Нефтяники из ХМАО пожаловались на условия работы на затопленном месторождении. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяники возмущены условиями работы на затопленной территории месторождения Фото:

Сотрудники нефтегазодобывающей компании «Сургутнефтегаз» возмущены условиями работы на затопленной территории месторождения НГДУ «Нижнесортымскнефть». Видеозапись с комментарием нефтяники выложили в telegram-канал «Подслушано в Сургутнефтегазе».

«Такой беспредел творится на кустах НГДУ „Нижнесортымскнефть“. Заявку для откачки воды и подготовки кустовой площади в ремонт не исполняются», — написали в анонимном посте telegram-канала. На видеозаписи видна почти полностью затопленная территория месторождения, по которой сотрудники передвигаются в резиновых сапогах.

Для уточнения обстоятельств, журналист URA.RU обратился в пресс-службу компании «Сургутнефтегаз». Однако на звонок корреспондента не ответили.

Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте за сутки уровень воды в реке Обь поднялся почти на 30 сантиметров. Эксперты прогнозируют дальнейший подъем воды, однако надеются, что критических значений он не достигнет.

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Сотрудники нефтегазодобывающей компании «Сургутнефтегаз» возмущены условиями работы на затопленной территории месторождения НГДУ «Нижнесортымскнефть». Видеозапись с комментарием нефтяники выложили в telegram-канал «Подслушано в Сургутнефтегазе». «Такой беспредел творится на кустах НГДУ „Нижнесортымскнефть“. Заявку для откачки воды и подготовки кустовой площади в ремонт не исполняются», — написали в анонимном посте telegram-канала. На видеозаписи видна почти полностью затопленная территория месторождения, по которой сотрудники передвигаются в резиновых сапогах. Для уточнения обстоятельств, журналист URA.RU обратился в пресс-службу компании «Сургутнефтегаз». Однако на звонок корреспондента не ответили. Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте за сутки уровень воды в реке Обь поднялся почти на 30 сантиметров. Эксперты прогнозируют дальнейший подъем воды, однако надеются, что критических значений он не достигнет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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