Нефтяники из ХМАО пожаловались на условия работы на затопленном месторождении. Видео

14 мая 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

Нефтяники возмущены условиями работы на затопленной территории месторождения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сотрудники нефтегазодобывающей компании «Сургутнефтегаз» возмущены условиями работы на затопленной территории месторождения НГДУ «Нижнесортымскнефть». Видеозапись с комментарием нефтяники выложили в telegram-канал «Подслушано в Сургутнефтегазе». «Такой беспредел творится на кустах НГДУ „Нижнесортымскнефть“. Заявку для откачки воды и подготовки кустовой площади в ремонт не исполняются», — написали в анонимном посте telegram-канала. На видеозаписи видна почти полностью затопленная территория месторождения, по которой сотрудники передвигаются в резиновых сапогах. Для уточнения обстоятельств, журналист URA.RU обратился в пресс-службу компании «Сургутнефтегаз». Однако на звонок корреспондента не ответили. Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте за сутки уровень воды в реке Обь поднялся почти на 30 сантиметров. Эксперты прогнозируют дальнейший подъем воды, однако надеются, что критических значений он не достигнет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники нефтегазодобывающей компании «Сургутнефтегаз» возмущены условиями работы на затопленной территории месторождения НГДУ «Нижнесортымскнефть». Видеозапись с комментарием нефтяники выложили в telegram-канал «Подслушано в Сургутнефтегазе». «Такой беспредел творится на кустах НГДУ „Нижнесортымскнефть“. Заявку для откачки воды и подготовки кустовой площади в ремонт не исполняются», — написали в анонимном посте telegram-канала. На видеозаписи видна почти полностью затопленная территория месторождения, по которой сотрудники передвигаются в резиновых сапогах. Для уточнения обстоятельств, журналист URA.RU обратился в пресс-службу компании «Сургутнефтегаз». Однако на звонок корреспондента не ответили. Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте за сутки уровень воды в реке Обь поднялся почти на 30 сантиметров. Эксперты прогнозируют дальнейший подъем воды, однако надеются, что критических значений он не достигнет.