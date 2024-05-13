Сотрудники нефтегазодобывающей компании «Сургутнефтегаз» возмущены условиями работы на затопленной территории месторождения НГДУ «Нижнесортымскнефть». Видеозапись с комментарием нефтяники выложили в telegram-канал «Подслушано в Сургутнефтегазе».
«Такой беспредел творится на кустах НГДУ „Нижнесортымскнефть“. Заявку для откачки воды и подготовки кустовой площади в ремонт не исполняются», — написали в анонимном посте telegram-канала. На видеозаписи видна почти полностью затопленная территория месторождения, по которой сотрудники передвигаются в резиновых сапогах.
Для уточнения обстоятельств, журналист URA.RU обратился в пресс-службу компании «Сургутнефтегаз». Однако на звонок корреспондента не ответили.
Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте за сутки уровень воды в реке Обь поднялся почти на 30 сантиметров. Эксперты прогнозируют дальнейший подъем воды, однако надеются, что критических значений он не достигнет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!