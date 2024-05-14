МО РФ: бойцов формирований «Кракен»* и «Братство»* взяли в плен под Харьковом

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Боевиков формирований "Кракен"* и "Братство"* взяли в плен в Харьковской области
Боевиков формирований "Кракен"* и "Братство"* взяли в плен в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие группировки "Север" взяли в плен боевиков "Кракена" (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов») и "Братства" (организация запрещена в России) в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Бойцы группировки "Север" взяли в плен боевиков "Кракена" и "Братства", — передает ТАСС сообщение Минобороны. Ведомство также опубликовало видео с боевиками.

В марте 2024 года главе Минобороны РФ Сергею Шойгу во время совещания в штабе Объединенной группировки войск доложили, что ВС РФ уничтожили 300 боевиков украинского формирования «Кракен», — на них была сброшена авиабомба весом в 1,5 тонны. 

*Формирования "Кракен" и "Братство" признаны террористическими организациями и запрещены на территории России

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Военнослужащие группировки "Север" взяли в плен боевиков "Кракена" (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов») и "Братства" (организация запрещена в России) в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. "Бойцы группировки "Север" взяли в плен боевиков "Кракена" и "Братства", — передает ТАСС сообщение Минобороны. Ведомство также опубликовало видео с боевиками. В марте 2024 года главе Минобороны РФ Сергею Шойгу во время совещания в штабе Объединенной группировки войск доложили, что ВС РФ уничтожили 300 боевиков украинского формирования «Кракен», — на них была сброшена авиабомба весом в 1,5 тонны.  *Формирования "Кракен" и "Братство" признаны террористическими организациями и запрещены на территории России
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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