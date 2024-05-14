МО РФ: бойцов формирований «Кракен»* и «Братство»* взяли в плен под Харьковом

Военнослужащие группировки "Север" взяли в плен боевиков "Кракена" (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов») и "Братства" (организация запрещена в России) в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Бойцы группировки "Север" взяли в плен боевиков "Кракена" и "Братства", — передает ТАСС сообщение Минобороны. Ведомство также опубликовало видео с боевиками.
В марте 2024 года главе Минобороны РФ Сергею Шойгу во время совещания в штабе Объединенной группировки войск доложили, что ВС РФ уничтожили 300 боевиков украинского формирования «Кракен», — на них была сброшена авиабомба весом в 1,5 тонны.
*Формирования "Кракен" и "Братство" признаны террористическими организациями и запрещены на территории России
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