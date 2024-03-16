Шойгу рассказали об уничтожении 300 боевиков «Кракена»* бомбой весом в 1,5 тонны

ВС РФ уничтожили 300 боевиков украинского формирования «Кракен» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»). На них была сброшена авиабомба весом в 1,5 тонны. Об этом рассказали главе Минобороны РФ Сергею Шойгу во время совещания в штабе Объединенной группировки войск.
«Около 300 боевиков украинского формирования „Кракен“ уничтожено одним точным ударом объемно-детонирующей авиабомбы весом в 1,5 тонны», — рассказал начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким. Его слова приводит Минобороны в
Во время совещания Шойгу доложили, что ВСУ несут большие потери. Это связано с высокоточными ударами ВС РФ.
*входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»
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