Шойгу рассказали об уничтожении 300 боевиков «Кракена»* бомбой весом в 1,5 тонны

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей,  stock
Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ уничтожили 300 боевиков украинского формирования «Кракен» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»). На них была сброшена авиабомба весом в 1,5 тонны. Об этом рассказали главе Минобороны РФ Сергею Шойгу во время совещания в штабе Объединенной группировки войск.

«Около 300 боевиков украинского формирования „Кракен“ уничтожено одним точным ударом объемно-детонирующей авиабомбы весом в 1,5 тонны», — рассказал начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким. Его слова приводит Минобороны в telegram-канале.

Во время совещания Шойгу доложили, что ВСУ несут большие потери. Это связано с высокоточными ударами ВС РФ.

*входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»

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ВС РФ уничтожили 300 боевиков украинского формирования «Кракен» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»). На них была сброшена авиабомба весом в 1,5 тонны. Об этом рассказали главе Минобороны РФ Сергею Шойгу во время совещания в штабе Объединенной группировки войск. «Около 300 боевиков украинского формирования „Кракен“ уничтожено одним точным ударом объемно-детонирующей авиабомбы весом в 1,5 тонны», — рассказал начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким. Его слова приводит Минобороны в telegram-канале. Во время совещания Шойгу доложили, что ВСУ несут большие потери. Это связано с высокоточными ударами ВС РФ. *входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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