Шойгу рассказали об уничтожении 300 боевиков «Кракена»* бомбой весом в 1,5 тонны

Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ уничтожили 300 боевиков украинского формирования «Кракен» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»). На них была сброшена авиабомба весом в 1,5 тонны. Об этом рассказали главе Минобороны РФ Сергею Шойгу во время совещания в штабе Объединенной группировки войск.

«Около 300 боевиков украинского формирования „Кракен“ уничтожено одним точным ударом объемно-детонирующей авиабомбы весом в 1,5 тонны», — рассказал начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким. Его слова приводит Минобороны в telegram-канале .

Во время совещания Шойгу доложили, что ВСУ несут большие потери. Это связано с высокоточными ударами ВС РФ.

*входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»