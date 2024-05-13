13 мая 2024

В Челябинске летом пройдет «Курчатов фест» с участием Ларисы Долиной

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Лариса Долина и Этери Бериашвили на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, долина лариса
Лариса Долина выступит в Челябинске летом на «Курчатов фесте» Фото:

В Челябинске 11 и 12 июля пройдет «Курчатов фест». На фестивале выступят народная артистка РФ Лариса Долина, музыкант Олег Аккуратов, артисты оперы и театров. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинской филармонии.

«„Курчатов фест“ в Челябинске пройдет 11 и 12 июля. 11 июля пройдет встреча с артисткой Ларисой Долиной и Олегом Аккуратовым. 12 июля мировые звезды оперной сцены Ильдар Абдразаков и солистка Мариинского театра Елена Стихина представят концертную программу классической музыки», — сообщили в пресс-службе.

Первый «Курчатов фест» прошел летом 2023 года. После проведения мероприятий губернатором Челябинской области Алексеем Текслером было принято решение сделать фестиваль ежегодным. В этом году перед челябинцами выступят народные артисты РФ, а большую часть программы займет симфонический оркестр.

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В Челябинске 11 и 12 июля пройдет «Курчатов фест». На фестивале выступят народная артистка РФ Лариса Долина, музыкант Олег Аккуратов, артисты оперы и театров. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинской филармонии. «„Курчатов фест“ в Челябинске пройдет 11 и 12 июля. 11 июля пройдет встреча с артисткой Ларисой Долиной и Олегом Аккуратовым. 12 июля мировые звезды оперной сцены Ильдар Абдразаков и солистка Мариинского театра Елена Стихина представят концертную программу классической музыки», — сообщили в пресс-службе. Первый «Курчатов фест» прошел летом 2023 года. После проведения мероприятий губернатором Челябинской области Алексеем Текслером было принято решение сделать фестиваль ежегодным. В этом году перед челябинцами выступят народные артисты РФ, а большую часть программы займет симфонический оркестр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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