В Челябинске летом пройдет «Курчатов фест» с участием Ларисы Долиной

В Челябинске 11 и 12 июля пройдет «Курчатов фест». На фестивале выступят народная артистка РФ Лариса Долина, музыкант Олег Аккуратов, артисты оперы и театров. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинской филармонии.
«„Курчатов фест“ в Челябинске пройдет 11 и 12 июля. 11 июля пройдет встреча с артисткой Ларисой Долиной и Олегом Аккуратовым. 12 июля мировые звезды оперной сцены Ильдар Абдразаков и солистка Мариинского театра Елена Стихина представят концертную программу классической музыки», — сообщили в пресс-службе.
Первый «Курчатов фест» прошел летом 2023 года. После проведения мероприятий губернатором Челябинской области Алексеем Текслером было принято решение сделать фестиваль ежегодным. В этом году перед челябинцами выступят народные артисты РФ, а большую часть программы займет симфонический оркестр.
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