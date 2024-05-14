Почти 300 метров путей повреждено после схода поезда с рельсов под Волгоградом

Около 300 метров железнодорожного пути повреждено в результате схода поезда с рельсов в Волгоградской области. Об этом рассказали в оперативных службах.
"Почти 300 метров железнодорожного полотна повреждено из-за схода поезда с рельсов", — передает сообщение оперативных служб ТАСС. Там добавили, что повреждения также связаны с пожаром, который начался сразу после инцидента.
В Волгоградской области в ночь на 14 мая с рельсов сошел поезд, вследствие чего загорелись цистерны с топливом. Инцидент произошел на станции Котлубань Приволжской железной дороги, передает A42. Пострадавших нет, но движение поездов в данный момент приостановлено. В результате происшествия разлилось топливо, девять вагонов повреждены. Очаг пожара частично локализован.
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