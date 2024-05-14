Появилось видео сбитого дроном грузового поезда в Волгоградской области

В Волгоградской области поезд сошел с рельсов из-за атаки дрона. Видео с места происшествия распространили в telegram-каналах.
"БПЛА атаковал грузовой поезд под Волгоградом, девять вагонов сошли с рельсов", — написал telegram-канал Shot, публикуя видео с места происшествия. Отмечается, что движение поездов в районе станции было переведено, сейчас оно открыто по одному пути в реверсивном режиме. Несколько поездов идут с задержками.
Ранее сообщалось, что поезд в Волгоградской области сошел с рельсов из-за атаки дрона. Согласно предварительным данным, одна из цистерн взорвалась. В результате инцидента произошел разлив топлива.
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