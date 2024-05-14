Появилось видео сбитого дроном грузового поезда в Волгоградской области

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Дрон врезался в цистерну с топливом, в результате чего произошел взрыв и начался пожар (архивное фото)
Дрон врезался в цистерну с топливом, в результате чего произошел взрыв и начался пожар (архивное фото) Фото:

В Волгоградской области поезд сошел с рельсов из-за атаки дрона. Видео с места происшествия распространили в telegram-каналах. 

"БПЛА атаковал грузовой поезд под Волгоградом, девять вагонов сошли с рельсов", — написал telegram-канал Shot, публикуя видео с места происшествия. Отмечается, что движение поездов в районе станции было переведено, сейчас оно открыто по одному пути в реверсивном режиме. Несколько поездов идут с задержками.

Ранее сообщалось, что поезд в Волгоградской области сошел с рельсов из-за атаки дрона. Согласно предварительным данным, одна из цистерн взорвалась. В результате инцидента произошел разлив топлива. 

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В Волгоградской области поезд сошел с рельсов из-за атаки дрона. Видео с места происшествия распространили в telegram-каналах.  "БПЛА атаковал грузовой поезд под Волгоградом, девять вагонов сошли с рельсов", — написал telegram-канал Shot, публикуя видео с места происшествия. Отмечается, что движение поездов в районе станции было переведено, сейчас оно открыто по одному пути в реверсивном режиме. Несколько поездов идут с задержками. Ранее сообщалось, что поезд в Волгоградской области сошел с рельсов из-за атаки дрона. Согласно предварительным данным, одна из цистерн взорвалась. В результате инцидента произошел разлив топлива. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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