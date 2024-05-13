13 мая 2024

Глава свердловского минздрава отреагировал на скандал в онкоцентре

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Открытие операционных залов в онкологическом диспансере. Екатеринбург, карлов андрей
Андрей Карлов намерен лично выслушать сотрудников онкоцентра Фото:

Глава свердловского здравоохранения Андрей Карлов отреагировал на обращение сотрудников областного онкодиспансера, которые открыто объявили об утрате доверия к своему главврачу Борису Мейлаху. Министр намерен во вторник, 14 мая, встретиться с коллективом учреждения. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Сначала была информация, что Карлов лично приедет в онкодиспансер, потом планы изменились, и представителей коллектива пригласили к нему. Там должен состояться серьезный разговор, министру расскажут обо всем, что тревожит и волнует врачей. Также Карлову лично вручат обращение и подписи сотрудников», — рассказал собеседник агентства. Неделю назад такое обращение было направлено в свердловский минздрав через официальный сайт ведомства, а также в правительство Свердловской области.

В своем обращении коллектив онкодиспансера выразил недоверие к главному врачу Борису Мейлаху. Медики заявили, что введенная им экономия пагубно отражается на работе медицинского учреждения. Также сотрудники отметили, что главврач позволяет себе грубое, высокомерное и даже хамское отношение к подчиненным, из-за чего в онкоцентре сложилась нездоровая психологическая обстановка. «Просим спасти наше учреждение от деспотической власти главного врача Мейлаха Бориса Львовича», — написал в обращении коллектив.

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Глава свердловского здравоохранения Андрей Карлов отреагировал на обращение сотрудников областного онкодиспансера, которые открыто объявили об утрате доверия к своему главврачу Борису Мейлаху. Министр намерен во вторник, 14 мая, встретиться с коллективом учреждения. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Сначала была информация, что Карлов лично приедет в онкодиспансер, потом планы изменились, и представителей коллектива пригласили к нему. Там должен состояться серьезный разговор, министру расскажут обо всем, что тревожит и волнует врачей. Также Карлову лично вручат обращение и подписи сотрудников», — рассказал собеседник агентства. Неделю назад такое обращение было направлено в свердловский минздрав через официальный сайт ведомства, а также в правительство Свердловской области. В своем обращении коллектив онкодиспансера выразил недоверие к главному врачу Борису Мейлаху. Медики заявили, что введенная им экономия пагубно отражается на работе медицинского учреждения. Также сотрудники отметили, что главврач позволяет себе грубое, высокомерное и даже хамское отношение к подчиненным, из-за чего в онкоцентре сложилась нездоровая психологическая обстановка. «Просим спасти наше учреждение от деспотической власти главного врача Мейлаха Бориса Львовича», — написал в обращении коллектив.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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