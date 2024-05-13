Глава свердловского минздрава отреагировал на скандал в онкоцентре

14 мая 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

Андрей Карлов намерен лично выслушать сотрудников онкоцентра Фото: Илья Московец © URA.RU Глава свердловского здравоохранения Андрей Карлов отреагировал на обращение сотрудников областного онкодиспансера, которые открыто объявили об утрате доверия к своему главврачу Борису Мейлаху. Министр намерен во вторник, 14 мая, встретиться с коллективом учреждения. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Сначала была информация, что Карлов лично приедет в онкодиспансер, потом планы изменились, и представителей коллектива пригласили к нему. Там должен состояться серьезный разговор, министру расскажут обо всем, что тревожит и волнует врачей. Также Карлову лично вручат обращение и подписи сотрудников», — рассказал собеседник агентства. Неделю назад такое обращение было направлено в свердловский минздрав через официальный сайт ведомства, а также в правительство Свердловской области. В своем обращении коллектив онкодиспансера выразил недоверие к главному врачу Борису Мейлаху. Медики заявили, что введенная им экономия пагубно отражается на работе медицинского учреждения. Также сотрудники отметили, что главврач позволяет себе грубое, высокомерное и даже хамское отношение к подчиненным, из-за чего в онкоцентре сложилась нездоровая психологическая обстановка. «Просим спасти наше учреждение от деспотической власти главного врача Мейлаха Бориса Львовича», — написал в обращении коллектив. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава свердловского здравоохранения Андрей Карлов отреагировал на обращение сотрудников областного онкодиспансера, которые открыто объявили об утрате доверия к своему главврачу Борису Мейлаху. Министр намерен во вторник, 14 мая, встретиться с коллективом учреждения. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Сначала была информация, что Карлов лично приедет в онкодиспансер, потом планы изменились, и представителей коллектива пригласили к нему. Там должен состояться серьезный разговор, министру расскажут обо всем, что тревожит и волнует врачей. Также Карлову лично вручат обращение и подписи сотрудников», — рассказал собеседник агентства. Неделю назад такое обращение было направлено в свердловский минздрав через официальный сайт ведомства, а также в правительство Свердловской области. В своем обращении коллектив онкодиспансера выразил недоверие к главному врачу Борису Мейлаху. Медики заявили, что введенная им экономия пагубно отражается на работе медицинского учреждения. Также сотрудники отметили, что главврач позволяет себе грубое, высокомерное и даже хамское отношение к подчиненным, из-за чего в онкоцентре сложилась нездоровая психологическая обстановка. «Просим спасти наше учреждение от деспотической власти главного врача Мейлаха Бориса Львовича», — написал в обращении коллектив.