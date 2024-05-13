В Екатеринбурге снесут салон китайских автомобилей под жилье

В Екатеринбурге снесут автосалон китайского бренда Baic ради строительства жилья. Общая площадь развития промзоны составляет более 12,4 тысячи квадратных метров. Участок под реновацию утвердил мэр Алексей Орлов.
«Принять решение о комплексном развитии территории нежилой застройки площадью 12445 квадратных метров, расположенной в районе улиц Челюскинцев и Восточной», — следует из постановления. Сейчас на участке находится автосалон Baic. Какая компания займется работами не уточняется, но на реализацию проекта отводится 10 лет.
На территории разрешили строительство многоэтажных и среднеэтажных жилых домов. Минимальная жилплощадь на человека составит не менее 35 квадратных метров. Инвестору необходимо будет возвести дошкольное учреждение минимум на 100 человек и отдать его городу.
Промышленную зону во Втузгородке за заводом «Вектор» в Екатеринбурге также планируют застроить жильем. На 76 тысячах жилплощади запланировано заселение 2,5 тысячи человек. Проект находится на общественном обсуждении, его хотят реализовать в 2030 году.
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