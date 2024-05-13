13 мая 2024

В Екатеринбурге снесут салон китайских автомобилей под жилье. Схема

В Екатеринбурге снесут салон китайских автомобилей под жилье
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, кран, строительство, стройка
На реализацию проекта отвели 10 лет Фото:

В Екатеринбурге снесут автосалон китайского бренда Baic ради строительства жилья. Общая площадь развития промзоны составляет более 12,4 тысячи квадратных метров. Участок под реновацию утвердил мэр Алексей Орлов.

«Принять решение о комплексном развитии территории нежилой застройки площадью 12445 квадратных метров, расположенной в районе улиц Челюскинцев и Восточной», — следует из постановления. Сейчас на участке находится автосалон Baic. Какая компания займется работами не уточняется, но на реализацию проекта отводится 10 лет.

На территории разрешили строительство многоэтажных и среднеэтажных жилых домов. Минимальная жилплощадь на человека составит не менее 35 квадратных метров. Инвестору необходимо будет возвести дошкольное учреждение минимум на 100 человек и отдать его городу.

Промышленную зону во Втузгородке за заводом «Вектор» в Екатеринбурге также планируют застроить жильем. На 76 тысячах жилплощади запланировано заселение 2,5 тысячи человек. Проект находится на общественном обсуждении, его хотят реализовать в 2030 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге снесут автосалон китайского бренда Baic ради строительства жилья. Общая площадь развития промзоны составляет более 12,4 тысячи квадратных метров. Участок под реновацию утвердил мэр Алексей Орлов. «Принять решение о комплексном развитии территории нежилой застройки площадью 12445 квадратных метров, расположенной в районе улиц Челюскинцев и Восточной», — следует из постановления. Сейчас на участке находится автосалон Baic. Какая компания займется работами не уточняется, но на реализацию проекта отводится 10 лет. На территории разрешили строительство многоэтажных и среднеэтажных жилых домов. Минимальная жилплощадь на человека составит не менее 35 квадратных метров. Инвестору необходимо будет возвести дошкольное учреждение минимум на 100 человек и отдать его городу. Промышленную зону во Втузгородке за заводом «Вектор» в Екатеринбурге также планируют застроить жильем. На 76 тысячах жилплощади запланировано заселение 2,5 тысячи человек. Проект находится на общественном обсуждении, его хотят реализовать в 2030 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...