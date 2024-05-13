В руководство УрФУ пришел советник вице-губернатора — готовить будущих участников политических войн

Департамент политологии УрФУ возглавил Александр Рыжков

14 мая 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

Назначение Александра Рыжкова URA.RU анонсировало несколько недель назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Департамент политологии и социологии Уральского федерального университета (УрФУ) возглавил Александр Рыжков — советник вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова. Информацию об этом подтвердил он сам. «Благодарен руководству университета и Уральского гуманитарного института, которое доверило мне эту работу с большим объемом амбициозных задач. Напомню, что уже сейчас департамент является авторитетной площадкой для рассмотрения ключевых для гуманитарных наук вопросов — в частности, разрабатывает важнейший курс „Основы российской государственности“, способствует более тщательному и глубокому изучению российской политической мысли и практики. Чтобы сохранить и развить то, что уже сделано, приложу максимальные усилия вместе с коллегами. Я, конечно, благодарен предыдущему руководству департамента, которое создало эффективный коллектив, постараюсь лучшие традиции сохранить», — прокомментировал Рыжков. Департамент, который для политтусовки интерес тем, что готовит пиарщиков и специалистов по избирательным кампаниям, был без полновесного руководителя с осени 2023-го. Анна Гурарий, работавшая деканом более трех лет, стала спикером думы Екатеринбурга. Александр Рыжков широко известен местному истеблишменту. Он, выпускник истфака УрГУ, в 1997—2004 годах работал в правительстве области и администрации губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Оттуда перешел в девелоперское подразделение «Реновы», начавшей в Екатеринбурге строительство Академического района. В 2014 году он возглавил департамент информполитики региона, чтобы выстроить его работу в команде третьего главы региона — Евгения Куйвашева. Должность Рыжков покинул в 2016-м на фоне масштабных перестановок во внутриполитическом блоке областной администрации. При этом он остался в обойме и принимал активное участие во всех крупных выборных кампаниях последних лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Департамент политологии и социологии Уральского федерального университета (УрФУ) возглавил Александр Рыжков — советник вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова. Информацию об этом подтвердил он сам. «Благодарен руководству университета и Уральского гуманитарного института, которое доверило мне эту работу с большим объемом амбициозных задач. Напомню, что уже сейчас департамент является авторитетной площадкой для рассмотрения ключевых для гуманитарных наук вопросов — в частности, разрабатывает важнейший курс „Основы российской государственности“, способствует более тщательному и глубокому изучению российской политической мысли и практики. Чтобы сохранить и развить то, что уже сделано, приложу максимальные усилия вместе с коллегами. Я, конечно, благодарен предыдущему руководству департамента, которое создало эффективный коллектив, постараюсь лучшие традиции сохранить», — прокомментировал Рыжков. Департамент, который для политтусовки интерес тем, что готовит пиарщиков и специалистов по избирательным кампаниям, был без полновесного руководителя с осени 2023-го. Анна Гурарий, работавшая деканом более трех лет, стала спикером думы Екатеринбурга. Александр Рыжков широко известен местному истеблишменту. Он, выпускник истфака УрГУ, в 1997—2004 годах работал в правительстве области и администрации губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Оттуда перешел в девелоперское подразделение «Реновы», начавшей в Екатеринбурге строительство Академического района. В 2014 году он возглавил департамент информполитики региона, чтобы выстроить его работу в команде третьего главы региона — Евгения Куйвашева. Должность Рыжков покинул в 2016-м на фоне масштабных перестановок во внутриполитическом блоке областной администрации. При этом он остался в обойме и принимал активное участие во всех крупных выборных кампаниях последних лет.