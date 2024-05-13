В руководство УрФУ пришел советник вице-губернатора — готовить будущих участников политических войн

Департамент политологии и социологии Уральского федерального университета (УрФУ) возглавил Александр Рыжков — советник вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова. Информацию об этом подтвердил он сам.
«Благодарен руководству университета и Уральского гуманитарного института, которое доверило мне эту работу с большим объемом амбициозных задач. Напомню, что уже сейчас департамент является авторитетной площадкой для рассмотрения ключевых для гуманитарных наук вопросов — в частности, разрабатывает важнейший курс „Основы российской государственности“, способствует более тщательному и глубокому изучению российской политической мысли и практики. Чтобы сохранить и развить то, что уже сделано, приложу максимальные усилия вместе с коллегами. Я, конечно, благодарен предыдущему руководству департамента, которое создало эффективный коллектив, постараюсь лучшие традиции сохранить», — прокомментировал Рыжков.
Департамент, который для политтусовки интерес тем, что готовит пиарщиков и специалистов по избирательным кампаниям, был без полновесного руководителя с осени 2023-го. Анна Гурарий, работавшая деканом более трех лет, стала спикером думы Екатеринбурга.
Александр Рыжков широко известен местному истеблишменту. Он, выпускник истфака УрГУ, в 1997—2004 годах работал в правительстве области и администрации губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Оттуда перешел в девелоперское подразделение «Реновы», начавшей в Екатеринбурге строительство Академического района. В 2014 году он возглавил департамент информполитики региона, чтобы выстроить его работу в команде третьего главы региона — Евгения Куйвашева.
Должность Рыжков покинул в 2016-м на фоне масштабных перестановок во внутриполитическом блоке областной администрации. При этом он остался в обойме и принимал активное участие во всех крупных выборных кампаниях последних лет.
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