Отдохнувшие в майские праздники челябинцы полетели в Азию и Африку вместо СНГ

«МегаФон»: в майские праздники челябинцы массово отдохнули в Грузии
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Топ предпочтений для отдыха составили Турция, Казахстан и ОАЭ
Топ предпочтений для отдыха составили Турция, Казахстан и ОАЭ Фото:

Среди жителей Челябинской области, кто в майские праздники выехал за рубеж, большинство предпочли страны Азии и Африки. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «МегаФон», за год турпоток вырос на 5%.

"Южноуральцы стали чаще выбирать для путешествий азиатские направления и страны Африки. В то же время как интерес к СНГ и Южной Америке снизился соответственно на 21 и 56%", — подчеркнули в пресс-службе "МегаФона".

Основанная на обезличенных данных абонентов в роуминге аналитика показала, что среди популярных направлений лидировала Турция. Турпоток в страну вырос на 36%. В число востребованных стран также вошли ОАЭ с ростом отдыхающих на 37%, Египет (плюс 39%) и Грузия (увеличение на 46%). Казахстан сохранил по популярности второе место, однако его позиции снизились. В целом в странах СНГ меньше отдохнуло на 21% жителей региона. 

Страны Азии удвоили турпоток из региона. Основная часть путешественников отдохнула в Таиланде (рост в 2,5 раза) и Китае (увеличение в четыре раза). Ранее эксперты отмечали URA.RU, что при увеличении доли Китая пока она незначительна. Основной целью поездок в страну является деловой туризм. Среди африканских стран точками притяжения, кроме Египта, стали ЮАР, Марокко и Сейшельские острова.

В Европу жители Челябинской области чаще летать не стали. Уровень турпотока соответствовал показателям 2023 года. В то же время отдохнувших в Италии челябинцев стало больше на 22%, во Франции — в 2,2 раза, в Испании — на 10%.

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Среди жителей Челябинской области, кто в майские праздники выехал за рубеж, большинство предпочли страны Азии и Африки. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «МегаФон», за год турпоток вырос на 5%. "Южноуральцы стали чаще выбирать для путешествий азиатские направления и страны Африки. В то же время как интерес к СНГ и Южной Америке снизился соответственно на 21 и 56%", — подчеркнули в пресс-службе "МегаФона". Основанная на обезличенных данных абонентов в роуминге аналитика показала, что среди популярных направлений лидировала Турция. Турпоток в страну вырос на 36%. В число востребованных стран также вошли ОАЭ с ростом отдыхающих на 37%, Египет (плюс 39%) и Грузия (увеличение на 46%). Казахстан сохранил по популярности второе место, однако его позиции снизились. В целом в странах СНГ меньше отдохнуло на 21% жителей региона.  Страны Азии удвоили турпоток из региона. Основная часть путешественников отдохнула в Таиланде (рост в 2,5 раза) и Китае (увеличение в четыре раза). Ранее эксперты отмечали URA.RU, что при увеличении доли Китая пока она незначительна. Основной целью поездок в страну является деловой туризм. Среди африканских стран точками притяжения, кроме Египта, стали ЮАР, Марокко и Сейшельские острова. В Европу жители Челябинской области чаще летать не стали. Уровень турпотока соответствовал показателям 2023 года. В то же время отдохнувших в Италии челябинцев стало больше на 22%, во Франции — в 2,2 раза, в Испании — на 10%.
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