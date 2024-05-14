Челябинца отправили в колонию за распространение интимных снимков своей знакомой

14 мая 2024 в 12:26 Размер текста - 17 +

Мужчину приговорили к пяти годам колонии строгого режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Озерска (Челябинская область), обвиняемого в изготовлении и обороте интимных снимков своей знакомой, отправили в колонию на пять лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Мужчина признан виновным по п. „г“ ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних), ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Приговором суда ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В суде было установлено, что мужчина создал в социальных сетях страницу своей 17-летней знакомой. На протяжении около пяти месяцев он вел от ее имени переписку с другими пользователями, которым отправлял ее интимные фото и видео. Также он размещал материалы в telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителя Озерска (Челябинская область), обвиняемого в изготовлении и обороте интимных снимков своей знакомой, отправили в колонию на пять лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Мужчина признан виновным по п. „г“ ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних), ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Приговором суда ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В суде было установлено, что мужчина создал в социальных сетях страницу своей 17-летней знакомой. На протяжении около пяти месяцев он вел от ее имени переписку с другими пользователями, которым отправлял ее интимные фото и видео. Также он размещал материалы в telegram-канале.