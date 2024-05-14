Челябинца отправили в колонию за распространение интимных снимков своей знакомой

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, заключенные, колония, решетка, обвиняемый, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, арестант, судебный процесс, судебное дело
Мужчину приговорили к пяти годам колонии строгого режима Фото:

Жителя Озерска (Челябинская область), обвиняемого в изготовлении и обороте интимных снимков своей знакомой, отправили в колонию на пять лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Мужчина признан виновным по п. „г“ ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних), ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Приговором суда ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В суде было установлено, что мужчина создал в социальных сетях страницу своей 17-летней знакомой. На протяжении около пяти месяцев он вел от ее имени переписку с другими пользователями, которым отправлял ее интимные фото и видео. Также он размещал материалы в telegram-канале.

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Жителя Озерска (Челябинская область), обвиняемого в изготовлении и обороте интимных снимков своей знакомой, отправили в колонию на пять лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Мужчина признан виновным по п. „г“ ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних), ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Приговором суда ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В суде было установлено, что мужчина создал в социальных сетях страницу своей 17-летней знакомой. На протяжении около пяти месяцев он вел от ее имени переписку с другими пользователями, которым отправлял ее интимные фото и видео. Также он размещал материалы в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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