В Новом Уренгое малыш разгрыз градусник и проглотил ртуть

14 мая 2024 в 13:09 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое ребенок съел ртуть из градусника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) маленький ребенок разгрыз ртутный термометр и проглотил его содержимое. Пациент поступил в приемный покой, где ему оказали необходимую помощь, сообщает пресс-служба Новоуренгойской центральной горбольницы. «В приемное отделение был доставлен маленький пациент, который, играя, раскусил ртутный градусник и съел содержимое. Проглоченная ртуть не опасна, токсичны только ее пары. Шарики ртути, попавшие в желудок, транзитом проходят через пищеварительный тракт и выходят [естественным способом]», — сообщает пресс-служба НЦГБ в социальной сети «ВКонтакте». Тем не менее, о каждом подобном обращении сведения передаются в органы внутренних дел. В ряде случаев, полиция приравнивает их к недобросовестному исполнению родительских обязанностей. Ребенку была оказана необходимая помощь, после чего он находился под амбулаторным наблюдением. Наблюдение было снято, когда врачи убедились, что здоровью пациента ничего не угрожает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новом Уренгое (ЯНАО) маленький ребенок разгрыз ртутный термометр и проглотил его содержимое. Пациент поступил в приемный покой, где ему оказали необходимую помощь, сообщает пресс-служба Новоуренгойской центральной горбольницы. «В приемное отделение был доставлен маленький пациент, который, играя, раскусил ртутный градусник и съел содержимое. Проглоченная ртуть не опасна, токсичны только ее пары. Шарики ртути, попавшие в желудок, транзитом проходят через пищеварительный тракт и выходят [естественным способом]», — сообщает пресс-служба НЦГБ в социальной сети «ВКонтакте». Тем не менее, о каждом подобном обращении сведения передаются в органы внутренних дел. В ряде случаев, полиция приравнивает их к недобросовестному исполнению родительских обязанностей. Ребенку была оказана необходимая помощь, после чего он находился под амбулаторным наблюдением. Наблюдение было снято, когда врачи убедились, что здоровью пациента ничего не угрожает.