Группа «Обе Две» даст концерт на самом большом в мире БелАЗе в Верхней Пышме

14 мая 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

Группа «Обе Две» образовалась в Екатеринбурге в середине 2000-х годов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Организаторы фестиваля мотокультуры, музыки и спорта «Движение» анонсировали еще одного хэдлайнера — группу «Обе Две» из Екатеринбурга. Музыканты выступят 9 июня на сцене, расположенной на самом большом в мире БелАЗе в Музейном комплексе в Верхней Пышме. Об этом URA.RU рассказали организаторы. С «Обе Две» концертную площадку разделят оркестр Kickin Jass Orchestra, блюз-рок группа Bob and the Monsters и кавер-группа «Каникулы». Здесь же, в Верхней Пышме, 9 июня пройдут бесплатные мастер-классы, где можно будет соткать вещь на поясном бедрышке, сделать свечи и игрушки-антистресс, брелоки и расписать деревянные дощечки. При этом вход в Музейный комплекс будет платным — 300 рублей с человека (льготный — 100). Фестиваль «Движение» пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме 8 и 9 июня. Известно, что на БелАЗе также выступят группы OTYKEN, «Ундервуд», EASY DIZZY, «Комната 60», DJ WIDE и другие. В двухдневной программе мероприятия: кастом- и водное шоу, показательные выступления мотоспортсменов, литературный фестиваль, чемпионат по шахматам, фестиваль сапбордов, кинофестиваль, лекции, выставки, гастрофест и многое другое. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Организаторы фестиваля мотокультуры, музыки и спорта «Движение» анонсировали еще одного хэдлайнера — группу «Обе Две» из Екатеринбурга. Музыканты выступят 9 июня на сцене, расположенной на самом большом в мире БелАЗе в Музейном комплексе в Верхней Пышме. Об этом URA.RU рассказали организаторы. С «Обе Две» концертную площадку разделят оркестр Kickin Jass Orchestra, блюз-рок группа Bob and the Monsters и кавер-группа «Каникулы». Здесь же, в Верхней Пышме, 9 июня пройдут бесплатные мастер-классы, где можно будет соткать вещь на поясном бедрышке, сделать свечи и игрушки-антистресс, брелоки и расписать деревянные дощечки. При этом вход в Музейный комплекс будет платным — 300 рублей с человека (льготный — 100). Фестиваль «Движение» пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме 8 и 9 июня. Известно, что на БелАЗе также выступят группы OTYKEN, «Ундервуд», EASY DIZZY, «Комната 60», DJ WIDE и другие. В двухдневной программе мероприятия: кастом- и водное шоу, показательные выступления мотоспортсменов, литературный фестиваль, чемпионат по шахматам, фестиваль сапбордов, кинофестиваль, лекции, выставки, гастрофест и многое другое.