13 мая 2024

Группа «Обе Две» даст концерт на самом большом в мире БелАЗе в Верхней Пышме

© Служба новостей «URA.RU»
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Старый Новый Рок - 2016. Екатеринбург, павлова екатерина, васильева ксения, группа обе две
Группа «Обе Две» образовалась в Екатеринбурге в середине 2000-х годов Фото:

Организаторы фестиваля мотокультуры, музыки и спорта «Движение» анонсировали еще одного хэдлайнера — группу «Обе Две» из Екатеринбурга. Музыканты выступят 9 июня на сцене, расположенной на самом большом в мире БелАЗе в Музейном комплексе в Верхней Пышме. Об этом URA.RU рассказали организаторы.

С «Обе Две» концертную площадку разделят оркестр Kickin Jass Orchestra, блюз-рок группа Bob and the Monsters и кавер-группа «Каникулы». Здесь же, в Верхней Пышме, 9 июня пройдут бесплатные мастер-классы, где можно будет соткать вещь на поясном бедрышке, сделать свечи и игрушки-антистресс, брелоки и расписать деревянные дощечки. При этом вход в Музейный комплекс будет платным — 300 рублей с человека (льготный — 100).

Фестиваль «Движение» пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме 8 и 9 июня. Известно, что на БелАЗе также выступят группы OTYKEN, «Ундервуд», EASY DIZZY, «Комната 60», DJ WIDE и другие. В двухдневной программе мероприятия: кастом- и водное шоу, показательные выступления мотоспортсменов, литературный фестиваль, чемпионат по шахматам, фестиваль сапбордов, кинофестиваль, лекции, выставки, гастрофест и многое другое.

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Организаторы фестиваля мотокультуры, музыки и спорта «Движение» анонсировали еще одного хэдлайнера — группу «Обе Две» из Екатеринбурга. Музыканты выступят 9 июня на сцене, расположенной на самом большом в мире БелАЗе в Музейном комплексе в Верхней Пышме. Об этом URA.RU рассказали организаторы. С «Обе Две» концертную площадку разделят оркестр Kickin Jass Orchestra, блюз-рок группа Bob and the Monsters и кавер-группа «Каникулы». Здесь же, в Верхней Пышме, 9 июня пройдут бесплатные мастер-классы, где можно будет соткать вещь на поясном бедрышке, сделать свечи и игрушки-антистресс, брелоки и расписать деревянные дощечки. При этом вход в Музейный комплекс будет платным — 300 рублей с человека (льготный — 100). Фестиваль «Движение» пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме 8 и 9 июня. Известно, что на БелАЗе также выступят группы OTYKEN, «Ундервуд», EASY DIZZY, «Комната 60», DJ WIDE и другие. В двухдневной программе мероприятия: кастом- и водное шоу, показательные выступления мотоспортсменов, литературный фестиваль, чемпионат по шахматам, фестиваль сапбордов, кинофестиваль, лекции, выставки, гастрофест и многое другое.
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© Служба новостей «URA.RU»
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