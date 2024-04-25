На самом большом в мире БелАЗе в Верхней Пышме выступят «Ундервуд» и OTYKEN

25 апреля 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Выступать артисты будут 8 июня (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Музыкальными хэдлайнерами фестиваля мотокультуры, музыки и спорта «Движение» стали группы OTYKEN, «Ундервуд» и EASY DIZZY. Музыканты выступят на самом большом в мире БелАЗе в Музейном комплексе в Верхней Пышме и у «Капсулы времени» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали представители «Движения». «Артистов поддержат и другие известные российские и уральские музыканты. Вход на площадки фестиваля в Екатеринбурге — бесплатный», — подчеркивают организаторы. Песни OTYKEN совмещают в себе сибирскую фолк-поп музыку, техно, горловое песни, рок, стихийный вокал и игру на гигантских барабанах из кожи маралов. Талант группы высоко оценили Игги Поп, Крис Браун, Armin van Buuren, недавно артисты записали песню с легендарным рэпером Xzibit. Участники OTYKEN выступали на закрытии Московской недели моды на ВДНХ, Петербургском международном экономическом форуме и конференции ООН по изменению климата в Дубае. Группа «Ундервуд» известна публике по песням «Гагарин, я Вас любила». EASY DIZZY считается единственным официальный трибьют AC/DC в России. Фестиваль «Движение» пройдет на Урале впервые. С 8 по 9 июня ожидаются выставки авто- и мототехники, кастом- и водное шоу, литературный фестиваль, чемпионат по шахматам, фестиваль сапбордов, кинофестиваль и многое другое. В совокупности будет задействовано около 30 площадок в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Известно также, что на БелАЗе будут выступать диджеи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Музыкальными хэдлайнерами фестиваля мотокультуры, музыки и спорта «Движение» стали группы OTYKEN, «Ундервуд» и EASY DIZZY. Музыканты выступят на самом большом в мире БелАЗе в Музейном комплексе в Верхней Пышме и у «Капсулы времени» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали представители «Движения». «Артистов поддержат и другие известные российские и уральские музыканты. Вход на площадки фестиваля в Екатеринбурге — бесплатный», — подчеркивают организаторы. Песни OTYKEN совмещают в себе сибирскую фолк-поп музыку, техно, горловое песни, рок, стихийный вокал и игру на гигантских барабанах из кожи маралов. Талант группы высоко оценили Игги Поп, Крис Браун, Armin van Buuren, недавно артисты записали песню с легендарным рэпером Xzibit. Участники OTYKEN выступали на закрытии Московской недели моды на ВДНХ, Петербургском международном экономическом форуме и конференции ООН по изменению климата в Дубае. Группа «Ундервуд» известна публике по песням «Гагарин, я Вас любила». EASY DIZZY считается единственным официальный трибьют AC/DC в России. Фестиваль «Движение» пройдет на Урале впервые. С 8 по 9 июня ожидаются выставки авто- и мототехники, кастом- и водное шоу, литературный фестиваль, чемпионат по шахматам, фестиваль сапбордов, кинофестиваль и многое другое. В совокупности будет задействовано около 30 площадок в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Известно также, что на БелАЗе будут выступать диджеи.