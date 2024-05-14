Антон Вайно сохранил свой пост в администрации

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Антон Вайно снова назначен руководителем администрации президента
Антон Вайно снова назначен руководителем администрации президента Фото:
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Руководитель Администрации президента России Антон Вайно сохранил свой пост в правительстве. Об этом сообщили в Кремле. "Своими указами глава государства назначил: Вайно Антона — Руководителем Администрации Президента", — говорится в сообщении Кремля. Оно опубликовано на сайте.

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Руководитель Администрации президента России Антон Вайно сохранил свой пост в правительстве. Об этом сообщили в Кремле. "Своими указами глава государства назначил: Вайно Антона — Руководителем Администрации Президента", — говорится в сообщении Кремля. Оно опубликовано на сайте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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