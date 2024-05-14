Антон Вайно сохранил свой пост в администрации

Антон Вайно снова назначен руководителем администрации президента
новость из сюжетаСмена правительства РФ-2024
Руководитель Администрации президента России Антон Вайно сохранил свой пост в правительстве. Об этом сообщили в Кремле. "Своими указами глава государства назначил: Вайно Антона — Руководителем Администрации Президента", — говорится в сообщении Кремля. Оно опубликовано на сайте.
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