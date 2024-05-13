Курганцы возмущены сокращением уроков в школах из-за Радоницы

14 мая 2024 в 13:18 Размер текста - 17 +

Курганцы считают, что школам не следовало сокращать уроки 14 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В некоторых школах Кургана сократили продолжительность уроков до 30 минут. Причиной стала Радоница — православный праздник, во время которого поминают усопших, рассказали URA.RU возмущенные родители учеников. «В школе в понедельник уроки сократили по 30 минут, так как преподаватели поехали на кладбище. И сегодня, 14 мая, тоже короткий день, потому что Родительский день. Пандемия, пожары, наводнение, родительский день… Когда уже учить-то будут? Все повесили на самообразование», — говорит отец курганского ученика Алексей. Жительница Кургана Елена также возмущена, что из-за православного праздника меняется график работы учреждений. «В школе у детей занятия сократили сегодня. Но меня напрягает сам факт, что школу сокращают, людям надо уйти раньше с работы. В итоге я на работе сижу одна, потому что другим сотрудникам срочно надо на кладбище», — рассказала она. В департаменте образования и науки Курганской области на запрос URA.RU ответили, что ведомство не давало распоряжений об изменении продолжительности уроков 13 и 14 мая. Руководители образовательных учреждений сами формируют учебный график и корректируют его, уточнили в депобре. URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана с просьбой уточнить, согласовали ли городские школы и гимназии сокращение уроков, и по какой причине. Ответ пока не поступил. Публикация будет дополнена после поступления ответа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В некоторых школах Кургана сократили продолжительность уроков до 30 минут. Причиной стала Радоница — православный праздник, во время которого поминают усопших, рассказали URA.RU возмущенные родители учеников. «В школе в понедельник уроки сократили по 30 минут, так как преподаватели поехали на кладбище. И сегодня, 14 мая, тоже короткий день, потому что Родительский день. Пандемия, пожары, наводнение, родительский день… Когда уже учить-то будут? Все повесили на самообразование», — говорит отец курганского ученика Алексей. Жительница Кургана Елена также возмущена, что из-за православного праздника меняется график работы учреждений. «В школе у детей занятия сократили сегодня. Но меня напрягает сам факт, что школу сокращают, людям надо уйти раньше с работы. В итоге я на работе сижу одна, потому что другим сотрудникам срочно надо на кладбище», — рассказала она. В департаменте образования и науки Курганской области на запрос URA.RU ответили, что ведомство не давало распоряжений об изменении продолжительности уроков 13 и 14 мая. Руководители образовательных учреждений сами формируют учебный график и корректируют его, уточнили в депобре. URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана с просьбой уточнить, согласовали ли городские школы и гимназии сокращение уроков, и по какой причине. Ответ пока не поступил. Публикация будет дополнена после поступления ответа.