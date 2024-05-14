У летевшего в Челябинск самолета отказала система навигации

У самолета, летевшего 14 мая из Санкт-Петербурга в Челябинск, отказала относящаяся к навигации инерциальная система. Как сообщается, самолет продолжил следовать на аэродром пункта назначения.
«В 00:55 часов 14 мая экипаж воздушного судна доложил об отказе левой инерциальной системы. Какой-либо статус не декларировал, принял решение следовать на аэродром назначения в Челябинске», — сообщил telegram-канал Aviaincident.
Борт Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», судя по онлайн-табло, приземлился в Челябинске по расписанию. Инцидент произошел над территорией Вологодской области.
При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис перевозчика. Также вопросы заданы в единый центр организации воздушного движения РФ. К моменту публикации ответы не получены. Дозвониться до пресс-службы аэропорта Челябинска не удалось.
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