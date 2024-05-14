У летевшего в Челябинск самолета отказала система навигации

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Отказ в работе системы не помешал полету Фото:

У самолета, летевшего 14 мая из Санкт-Петербурга в Челябинск, отказала относящаяся к навигации инерциальная система. Как сообщается, самолет продолжил следовать на аэродром пункта назначения.

«В 00:55 часов 14 мая экипаж воздушного судна доложил об отказе левой инерциальной системы. Какой-либо статус не декларировал, принял решение следовать на аэродром назначения в Челябинске», — сообщил telegram-канал Aviaincident.

Борт Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», судя по онлайн-табло, приземлился в Челябинске по расписанию. Инцидент произошел над территорией Вологодской области.

При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис перевозчика. Также вопросы заданы в единый центр организации воздушного движения РФ. К моменту публикации ответы не получены. Дозвониться до пресс-службы аэропорта Челябинска не удалось.

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У самолета, летевшего 14 мая из Санкт-Петербурга в Челябинск, отказала относящаяся к навигации инерциальная система. Как сообщается, самолет продолжил следовать на аэродром пункта назначения. «В 00:55 часов 14 мая экипаж воздушного судна доложил об отказе левой инерциальной системы. Какой-либо статус не декларировал, принял решение следовать на аэродром назначения в Челябинске», — сообщил telegram-канал Aviaincident. Борт Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», судя по онлайн-табло, приземлился в Челябинске по расписанию. Инцидент произошел над территорией Вологодской области. При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис перевозчика. Также вопросы заданы в единый центр организации воздушного движения РФ. К моменту публикации ответы не получены. Дозвониться до пресс-службы аэропорта Челябинска не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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