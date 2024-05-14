Путин назначил новое руководство в своей администрации

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового руководства администрации главы государства. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. О том, кто получил новую должность, а кто остался на прежней — в материале URA.RU.
Кто получил новую должность
Алексей Дюмин станет помощником президента России. Ранее он был губернатором Тульской области.
Также президент принял решение назначить Николая Патрушева на должность своего помощника. Ранее он занимал пост секретаря Совета Безопасности.
Максим Орешкин станет заместителем руководителя администрации президента. Он был на должности помощника главы государства.
Кто сохранил свой пост
Российский лидер назначил:
- Антона Вайно главой администрации президента РФ;
- Игоря Левитина спецпредставителем по международному сотрудничеству в сфере транспорта;
- Сергея Кириенко и Алексея Громова первыми заместителями главы АП РФ;
- Дмитрия Пескова пресс-секретарем президента РФ и замглавы его администрации;
- Елену Ямпольскую советником президента;
- Юрия Ушакова и Владимира Мединского помощниками главы государства;
- Дмитрия Козака, Магомедсалама Магомедова и Владимира Островенко — заместителями Руководителя АП РФ;
- Дмитрия Миронова, Андрея Фурсенко, Руслана Эдельгериева помощниками президента России;
- Ларису Брычеву — помощником президента – начальником Государственно-правового управления;
- Дмитрия Калимулина – помощником президента – начальником Референтуры;
- Дмитрия Шалькова – помощником президента – начальником Контрольного управления президента;
- Владислава Китаева – руководителем протокола президента.
Полпреды в федеральных округах
Путин переназначил прежних полпредов в федеральных округах. Таким образом, в Центральном федеральном округе останется Игорь Щеголев, в Северо-Западном — Александр Гуцан, в Южном — Владимир Устинов. На Северном Кавказе пост сохранит Юрий Чайка, в Приволжье — Игорь Комаров. Уральским полпредством продолжит руководить Владимир Якушев, сибирским — Анатолий Серышев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.