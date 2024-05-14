Путин повысил Максима Орешкина

Максим Орешкин назначен заместителем руководителя администрации президента России
новость из сюжетаСмена правительства РФ-2024
Президент России Владимир Путин назначил Максима Орешкина заместителем руководителя администрации президента. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
"Путин назначил Максима Орешкина заместителем руководителя администрации президента", — говорится в сообщении. Ранее он занимал должность помощника главы государства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.