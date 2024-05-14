Путин повысил Максима Орешкина

Путин назначил Максима Орешкина заместителем руководителя администрации
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Максим Орешкин назначен заместителем руководителя администрации президента России
Максим Орешкин назначен заместителем руководителя администрации президента России Фото:
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Президент России Владимир Путин назначил Максима Орешкина заместителем руководителя администрации президента. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

"Путин назначил Максима Орешкина заместителем руководителя администрации президента", — говорится в сообщении. Ранее он занимал должность помощника главы государства.

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Президент России Владимир Путин назначил Максима Орешкина заместителем руководителя администрации президента. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. "Путин назначил Максима Орешкина заместителем руководителя администрации президента", — говорится в сообщении. Ранее он занимал должность помощника главы государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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