Что известно о грузовом поезде, который сошел с рельсов в Волгоградской области

В Волгоградской области произошел сход поезда с рельсов, в результате чего вспыхнули две цистерны, перевозившие топливо. Сайт URA.RU подготовил материал, в котором представлены подробности данного инцидента.
Что произошло
В Волгоградской области произошел сход поезда с рельсов. Инцидент случился 14 мая на станции Котлубань Приволжской железной дороги в 1:15 по московскому времени. В результате происшествия никто не пострадал.
По какой причине сошел поезд
По сообщению РЖД, инцидент произошел из-за "вмешательства третьих лиц". По информации telegram-канала Baza сход поезда вызвала атака дрона. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
Последствия
В результате инцидента два вагона с топливом загорелись. Девять вагонов вышли из строя. Основной очаг пожара удалось локализовать. По сообщениям оперативных служб, около 300 метров железнодорожного пути были повреждены.
Движение поездов приостановлено, что может привести к задержкам в расписании. Движение в районе станции было переведено на один путь в реверсивном режиме. Для устранения последствий на место происшествия направлены восстановительные поезда, а также работает оперативный штаб.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.