Что известно о грузовом поезде, который сошел с рельсов в Волгоградской области

В Волгоградской области поезд сошел с рельсов
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате схода поезда повреждено 300 метров железнодорожных путей
В результате схода поезда повреждено 300 метров железнодорожных путей Фото:

В Волгоградской области произошел сход поезда с рельсов, в результате чего вспыхнули две цистерны, перевозившие топливо. Сайт URA.RU подготовил материал, в котором представлены подробности данного инцидента.

Что произошло

В Волгоградской области произошел сход поезда с рельсов. Инцидент случился 14 мая на станции Котлубань Приволжской железной дороги в 1:15 по московскому времени. В результате происшествия никто не пострадал.

По какой причине сошел поезд

По сообщению РЖД, инцидент произошел из-за "вмешательства третьих лиц". По информации telegram-канала Baza сход поезда вызвала атака дрона. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

Последствия

В результате инцидента два вагона с топливом загорелись. Девять вагонов вышли из строя. Основной очаг пожара удалось локализовать. По сообщениям оперативных служб, около 300 метров железнодорожного пути были повреждены.

Движение поездов приостановлено, что может привести к задержкам в расписании. Движение в районе станции было переведено на один путь в реверсивном режиме. Для устранения последствий на место происшествия направлены восстановительные поезда, а также работает оперативный штаб.

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В Волгоградской области произошел сход поезда с рельсов, в результате чего вспыхнули две цистерны, перевозившие топливо. Сайт URA.RU подготовил материал, в котором представлены подробности данного инцидента. Что произошло В Волгоградской области произошел сход поезда с рельсов. Инцидент случился 14 мая на станции Котлубань Приволжской железной дороги в 1:15 по московскому времени. В результате происшествия никто не пострадал. По какой причине сошел поезд По сообщению РЖД, инцидент произошел из-за "вмешательства третьих лиц". По информации telegram-канала Baza сход поезда вызвала атака дрона. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Последствия В результате инцидента два вагона с топливом загорелись. Девять вагонов вышли из строя. Основной очаг пожара удалось локализовать. По сообщениям оперативных служб, около 300 метров железнодорожного пути были повреждены. Движение поездов приостановлено, что может привести к задержкам в расписании. Движение в районе станции было переведено на один путь в реверсивном режиме. Для устранения последствий на место происшествия направлены восстановительные поезда, а также работает оперативный штаб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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