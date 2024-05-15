Мишустин: кабмин уделит особое внимание внедрению ИИ в здравоохранение

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что кабмин уделит особое внимание внедрению искусственного интеллекта в здравоохранение. Об этом стало известно из приветствия главы кабинета министров, адресованного участникам Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России».
«Правительство продолжит модернизацию первичного звена, укрепление инфраструктуры, обновление материально-технической базы перинатальных центров, детских поликлиник и больниц. Особое внимание будет уделено внедрению систем на основе искусственного интеллекта», — сказал Мишустин. В том числе речь о создании передовых технологий, направленных на активное долголетие, сбережение здоровья. Его слова приводятся на официальном сайте правительства.
Мишустин пояснил, что форум — возможность для ученых и врачей из регионов России обсудить широкий круг вопросов, обменяться опытом и наметить пути совместной деятельности. Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что в послании Федеральному Собранию была поставлена задача, чтобы в центре системы здравоохранения находился человек.
«Уверен, что дискуссии медицинского и научного сообщества, бизнеса и государственной власти, экспертов самого разного профиля позволят выработать конкретные меры, которые помогут современному развитию отрасли, сохранению здоровья миллионов наших граждан», — резюмировал глава правительства. Он пожелал участникам плодотворной работы и полезного общения.
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Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что кабмин уделит особое внимание внедрению искусственного интеллекта в здравоохранение. Об этом стало известно из приветствия главы кабинета министров, адресованного участникам Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России». «Правительство продолжит модернизацию первичного звена, укрепление инфраструктуры, обновление материально-технической базы перинатальных центров, детских поликлиник и больниц. Особое внимание будет уделено внедрению систем на основе искусственного интеллекта», — сказал Мишустин. В том числе речь о создании передовых технологий, направленных на активное долголетие, сбережение здоровья. Его слова приводятся на официальном сайте правительства. Мишустин пояснил, что форум — возможность для ученых и врачей из регионов России обсудить широкий круг вопросов, обменяться опытом и наметить пути совместной деятельности. Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что в послании Федеральному Собранию была поставлена задача, чтобы в центре системы здравоохранения находился человек. «Уверен, что дискуссии медицинского и научного сообщества, бизнеса и государственной власти, экспертов самого разного профиля позволят выработать конкретные меры, которые помогут современному развитию отрасли, сохранению здоровья миллионов наших граждан», — резюмировал глава правительства. Он пожелал участникам плодотворной работы и полезного общения.