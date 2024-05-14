В Чебаркуле многодетная семья не может добиться возвращения горячей воды и газа

14 мая 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Газ и горячая вода оказались недоступны после аварии Фото: Анна Майорова © URA.RU В Чебаркуле Челябинской области многодетная семья не может добиться возвращения горячей воды и газа после устранения аварии. Об этом рассказала URA.RU мама троих детей Екатерина П. «В нашем доме после аварии на газопроводе отключили от газоснабжения два подъезда. Аварию устранили, но газовщики сказали, что вернут газ, когда у всех жителей будут заключены договоры на обслуживание оборудования в квартирах. У нас договор есть, но до сих пор мы не можем ни приготовить еду, ни помыть детей, так как горячая вода идет из газовой колонки», — рассказала URA.RU многодетная мама. Жители дома уточнили, что заглушку на газовой трубе установили после аварии, когда в нее попала вода. Проблему устранили, но до сих пор жители двух подъездов лишены газа и горячей воды, так как газовщики отказываются подключать трубопровод, пока не будут оформлены все договоры. При этом в доме проживают множество пожилых людей, которые физически не могут оперативно приехать на подписание документов, а часть квартир пустует, и быстро найти собственников не получится. «У меня договор заключен еще в начале года, а страдает моя семья наравне со всеми. Мы многодетная семья, третьему ребенку меньше двух лет, и это уже невозможно. Ни покормить нормально, ни помыть», — пояснила Екатерина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, по поступившему обращению Чебаркульской городской прокуратурой проводится проверка. Ранее в ведомство с такой проблемой не обращались. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании АО «Газспром», к моменту публикации новости ответ на него не поступал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Чебаркуле Челябинской области многодетная семья не может добиться возвращения горячей воды и газа после устранения аварии. Об этом рассказала URA.RU мама троих детей Екатерина П. «В нашем доме после аварии на газопроводе отключили от газоснабжения два подъезда. Аварию устранили, но газовщики сказали, что вернут газ, когда у всех жителей будут заключены договоры на обслуживание оборудования в квартирах. У нас договор есть, но до сих пор мы не можем ни приготовить еду, ни помыть детей, так как горячая вода идет из газовой колонки», — рассказала URA.RU многодетная мама. Жители дома уточнили, что заглушку на газовой трубе установили после аварии, когда в нее попала вода. Проблему устранили, но до сих пор жители двух подъездов лишены газа и горячей воды, так как газовщики отказываются подключать трубопровод, пока не будут оформлены все договоры. При этом в доме проживают множество пожилых людей, которые физически не могут оперативно приехать на подписание документов, а часть квартир пустует, и быстро найти собственников не получится. «У меня договор заключен еще в начале года, а страдает моя семья наравне со всеми. Мы многодетная семья, третьему ребенку меньше двух лет, и это уже невозможно. Ни покормить нормально, ни помыть», — пояснила Екатерина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, по поступившему обращению Чебаркульской городской прокуратурой проводится проверка. Ранее в ведомство с такой проблемой не обращались. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании АО «Газспром», к моменту публикации новости ответ на него не поступал.