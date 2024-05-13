Машина скорой помощи чуть не застряла на волнах по шоссе Тюнина в Кургане. Видео

14 мая 2024 в 14:26 Размер текста - 17 +

На шоссе Тюнина чуть не застряла карета скорой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане на шоссе Тюнина чуть не застряла машина скорой медицинской помощи, которую накрыло волной от проезжающего навстречу автомобиля. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на затопленном участке дороги. «На шоссе Тюнина чуть не застряла в воде машина скорой помощи. Из-за волны от проезжающего навстречу автомобиля медикам пришлось приостановиться, чтобы вода не попала в радиатор», — передает корреспондент. До этого на затопленном шоссе уже застревали автомобили «Газель» и «Нива». Проезд по шоссе Тюнина в Кургане открыли 13 мая. По затопленной дороге пропускают только машины высокой проходимости с клиренсом более 195 мм. К такой технике относят автомобили УАЗ, LAND CRUISER, а также машины, схожие по характеристикам. Машинам разрешают проезжать по одной полосе с 07:00 до 16:00 в сторону Кургана, с 16:00 до 22:00 — в сторону Кетово. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане на шоссе Тюнина чуть не застряла машина скорой медицинской помощи, которую накрыло волной от проезжающего навстречу автомобиля. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на затопленном участке дороги. «На шоссе Тюнина чуть не застряла в воде машина скорой помощи. Из-за волны от проезжающего навстречу автомобиля медикам пришлось приостановиться, чтобы вода не попала в радиатор», — передает корреспондент. До этого на затопленном шоссе уже застревали автомобили «Газель» и «Нива». Проезд по шоссе Тюнина в Кургане открыли 13 мая. По затопленной дороге пропускают только машины высокой проходимости с клиренсом более 195 мм. К такой технике относят автомобили УАЗ, LAND CRUISER, а также машины, схожие по характеристикам. Машинам разрешают проезжать по одной полосе с 07:00 до 16:00 в сторону Кургана, с 16:00 до 22:00 — в сторону Кетово.