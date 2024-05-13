13 мая 2024

Машина скорой помощи чуть не застряла на волнах по шоссе Тюнина в Кургане. Видео

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Ремонт здания БСМП. Курган , машина скорой помощи, скорая помошь
На шоссе Тюнина чуть не застряла карета скорой помощи Фото:
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В Кургане на шоссе Тюнина чуть не застряла машина скорой медицинской помощи, которую накрыло волной от проезжающего навстречу автомобиля. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на затопленном участке дороги.

«На шоссе Тюнина чуть не застряла в воде машина скорой помощи. Из-за волны от проезжающего навстречу автомобиля медикам пришлось приостановиться, чтобы вода не попала в радиатор», — передает корреспондент. До этого на затопленном шоссе уже застревали автомобили «Газель» и «Нива».

Проезд по шоссе Тюнина в Кургане открыли 13 мая. По затопленной дороге пропускают только машины высокой проходимости с клиренсом более 195 мм. К такой технике относят автомобили УАЗ, LAND CRUISER, а также машины, схожие по характеристикам. Машинам разрешают проезжать по одной полосе с 07:00 до 16:00 в сторону Кургана, с 16:00 до 22:00 — в сторону Кетово.

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В Кургане на шоссе Тюнина чуть не застряла машина скорой медицинской помощи, которую накрыло волной от проезжающего навстречу автомобиля. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на затопленном участке дороги. «На шоссе Тюнина чуть не застряла в воде машина скорой помощи. Из-за волны от проезжающего навстречу автомобиля медикам пришлось приостановиться, чтобы вода не попала в радиатор», — передает корреспондент. До этого на затопленном шоссе уже застревали автомобили «Газель» и «Нива». Проезд по шоссе Тюнина в Кургане открыли 13 мая. По затопленной дороге пропускают только машины высокой проходимости с клиренсом более 195 мм. К такой технике относят автомобили УАЗ, LAND CRUISER, а также машины, схожие по характеристикам. Машинам разрешают проезжать по одной полосе с 07:00 до 16:00 в сторону Кургана, с 16:00 до 22:00 — в сторону Кетово.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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