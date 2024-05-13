Власти депортируют многодетную русскую семью из Екатеринбурга

14 мая 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

Морозы живут на Урале с 2017 года Фото: семейный архив Морозовых В Екатеринбурге сотрудники миграционной службы выдворяют русскую семью переселенцев из Казахстана. Решение было принято Верх-Исетским районным судом города. Семья Морозовых проживает в столице Среднего Урала с 2017 года и не согласна с вынесенным решением. О сложившейся ситуации URA.RU рассказала 19-летняя Карина, которая вот уже несколько дней пребывает в пункте временного содержания мигрантов с мамой и братом. «Мы переехали из Казахстана в Екатеринбург в 2017 году. Там мы продали все имущество, чтобы заново построить жизнь на Урале. Никаких проблем все эти годы у нас не возникало. В 2024 году мы начали собирать документы на ВНЖ. Оказалось, что у нас отсутствовала карта мигранта. Мы удивились, ведь когда мы вставали на миграционный учет, нам о карте ничего не говорили», — посетовала Карина. Морозовы прошли необходимую дактилоскопию с небольшим опозданием. «Мы не вовремя сдали отпечатки пальцев. Из-за этого нас троих оштрафовали на 6 тысяч рублей. Мы готовы были оплатить штраф, но нам назначили судебное заседание на 25 апреля. Судья не слушала наши доводы и за пять минут вынесла решение о выдворении. Мы были шокированы, ведь по статье 18.11 КОАП (Нарушение иммиграционных правил) предполагается штраф, но уж точно не выдворение», — возмущается Морозова. «Теперь мы сидим с мамой и братом в центре временного содержания для иностранных граждан в Кольцово. Там обычно содержатся нелегальные мигранты. В камерах стоят железные кровати, а уборная комната по расписанию. Хорошо, что хоть телефоны не отбирают. Мы не понимаем, что нас ждет впереди. Надеемся, что нам помогут, и мы останемся на своей исторической родине в России», — подчеркнула девушка. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к уполномоченному по правам человека в регионе Татьяне Мерзляковой. «Мы в курсе о данной ситуации. Конечно, такого быть не должно. С нашей стороны мы окажем всю необходимую помощь, чтобы разрешить ситуацию в пользу семьи», — отметила омбудсмен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге сотрудники миграционной службы выдворяют русскую семью переселенцев из Казахстана. Решение было принято Верх-Исетским районным судом города. Семья Морозовых проживает в столице Среднего Урала с 2017 года и не согласна с вынесенным решением. О сложившейся ситуации URA.RU рассказала 19-летняя Карина, которая вот уже несколько дней пребывает в пункте временного содержания мигрантов с мамой и братом. «Мы переехали из Казахстана в Екатеринбург в 2017 году. Там мы продали все имущество, чтобы заново построить жизнь на Урале. Никаких проблем все эти годы у нас не возникало. В 2024 году мы начали собирать документы на ВНЖ. Оказалось, что у нас отсутствовала карта мигранта. Мы удивились, ведь когда мы вставали на миграционный учет, нам о карте ничего не говорили», — посетовала Карина. Морозовы прошли необходимую дактилоскопию с небольшим опозданием. «Мы не вовремя сдали отпечатки пальцев. Из-за этого нас троих оштрафовали на 6 тысяч рублей. Мы готовы были оплатить штраф, но нам назначили судебное заседание на 25 апреля. Судья не слушала наши доводы и за пять минут вынесла решение о выдворении. Мы были шокированы, ведь по статье 18.11 КОАП (Нарушение иммиграционных правил) предполагается штраф, но уж точно не выдворение», — возмущается Морозова. «Теперь мы сидим с мамой и братом в центре временного содержания для иностранных граждан в Кольцово. Там обычно содержатся нелегальные мигранты. В камерах стоят железные кровати, а уборная комната по расписанию. Хорошо, что хоть телефоны не отбирают. Мы не понимаем, что нас ждет впереди. Надеемся, что нам помогут, и мы останемся на своей исторической родине в России», — подчеркнула девушка. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к уполномоченному по правам человека в регионе Татьяне Мерзляковой. «Мы в курсе о данной ситуации. Конечно, такого быть не должно. С нашей стороны мы окажем всю необходимую помощь, чтобы разрешить ситуацию в пользу семьи», — отметила омбудсмен.